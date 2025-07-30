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Politika

Fondaşlar bile Özel'in cahilliğini savunamadı! Halk TV'de ''Hakan Fidan haklı'' serzenişi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik sarf ettiği sözlere CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Mehmet Tezkan tepki gösterdi. Tezkan katıldığı bir canlı yayında “Bir bilgi eksikliği var CHP'de. Kim haklı kim haksız dersen Hakan Fidan haklı” dedi. Tezkan ayrıca, Özel'in üslubu konusunda sıkıntı olduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ30 Temmuz 2025 Çarşamba 17:36 - Güncelleme:
Fondaşlar bile Özel'in cahilliğini savunamadı! Halk TV'de ''Hakan Fidan haklı'' serzenişi
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CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye'nin Lahey Grubu'nun Bogota Bildirisi'ne imza atmadığı için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı hedef göstermişti.

Özel, "Türkiye, Filistin'in haklarını korumak için bir araya gelen Lahey Grubu'nun Bogota'da yaptığı toplantıda, İsrail'e yönelik yaptırım kararlarına imza atmıyor. Bu duruma her kesimden tepkiler yükselince kendini savunmak için skandal açıklamalar yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL BALTAYI TAŞA VURDU

Bakan Fidan ise Özel'in açıklamasına "Bogota Sözleşmesi'ni okusaydınız. Bu metinde UNCLOS'a atıf var. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, biz taraf değiliz. Ege'deki haklarımızı zora sokardı bu durum" diyerek cevap verdi. Söz konusu imza ise gerekli incelemeler yapıldıktan sonra şerh konularak atıldı.

"KİM HAKLI KİM HAKSIZ DERSEN HAKAN FİDAN HAKLI"

Özel'in tepki toplayan açıklamaları hakkında konuşan gazeteci Tezkan ise, "Şimdi o sözleşmeye (UNCLOS) atıf yapınca hakikaten Hakan Fidan'ın dediği doğru burada. Gerçekçi ve ayakları yere basan bir yaklaşım. Özgür Özel, bence çok aceleci ve biraz sert bir tutum izledi. Niye böyle yaptığını da bilmiyorum. Bir şerh düşerek bildiriye imza attı. İşte bu şerhin hukuki kısmını hazırlamak için de orada atmadılar imzayı. Ben burada Hakan Fidan'ın tutumunu doğru buluyorum. Yaklaşımını da daha sakin buluyorum. Özgür Özel biraz daha sert, daha heyecanlı ve belki de kendisine yanlış bilgi verildi bu konuda" dedi.

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