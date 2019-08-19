27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Foreign Policy: Erdoğan WashIngton’ı parmağında oynatıyor

ABD’nin köklü yayın organlarından Foreign Policy, Başkan Erdoğan’ın ABD’yi etkileyerek istediğini almayı başardığını söyledi. FP haberi, “Erdoğan Washington’ı parmağında oynatıyor” başlığıyla verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ForeIgn Policy (FP), Fırat’ın doğusuna düzenlenecek müşterek harekat hakkında çarpıcı analizlerde bulundu. Medya organı, Türkiye ve ABD’nin şartlar üzerinde anlaşması hakkında, “Başarılı ABD diplomasisinin Türkiye’yi tek başına hareket etmekten vazgeçirdiği düşünebilir. Ama Ankara’nın zafer edasıyla ‘ABD bizim pozisyonumuza yaklaştı’ demesinin bir sebebi var.” sözlerine yer verdi.  

S-400’LERDE GERİ ADIM ATMADI 

Türkiye ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen S-400 konusunda geri adım atmamış, füze sisteminin intikalini başlatmıştı. Türkiye’nin S-400 konusundaki kendinden emin ve makul tutumu sayesinde ABD tehdit olarak savurduğu yaptırımları uygulamakta bile temkinli davranmak zorunda kaldı.  

OYALAMAYA MÜSAADE YOK 

Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan olası bir operasyon konusunda, Erdoğan, yine geri adım atmadı ve etkin bir diplomasi örneği sergiledi. Tarafların uzlaştığı müzakereler neticesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Amerika’nın Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz” yorumu sürece damgasını vurdu. 

BU BİR DİPLOMASİ YETENEĞİ 

Foreign Policy de, S-400 yaptırımları ile Fırat’ın doğusuna düzenlenmek istenen operasyonun hemen hemen aynı zamana denk gelmesinin altı çizdi, “Erdoğan’ın fırtınası, konuşmaların seyrini değiştirdi” yorumunda bulundu. FP, haberin detayında Türkiye’nin müşterek harekat konusunda elde ettiklerini “olağanüstü”olarak tanımlarken, Başkan Erdoğan’ın diplomasi yeteneğine dikkat çekildi. 

Kılıçdaroğlu´ndan akla ziyan Doğu Akdeniz açıklaması: Doğu Akdeniz´de bir tek Türkiye yok

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanı Selçuk hükümetin yeni zam teklifini sunacak

Bakanı Selçuk hükümetin yeni zam teklifini sunacak

Yılın en büyük indirimi açıklandı: İşte kampanyalar...

Yılın en büyük indirimi açıklandı: İşte kampanyalar...

Hem ekonomik hem zaman tasarrufu sağlıyor

Hem ekonomik hem zaman tasarrufu sağlıyor

Kamyonetin üzerindeki yazı dikkat çekti

Kamyonetin üzerindeki yazı dikkat çekti

Ege'de 4 ilçede orman yangını

Ege'de 4 ilçede orman yangını

'Bir zamanlar uçtukları yerlerde yeniden uçmaya başladılar'

'Bir zamanlar uçtukları yerlerde yeniden uçmaya başladılar'

PKK'dan hain tuzak: EYP sivil aracın geçişi sırasında patladı

PKK'dan hain tuzak: EYP sivil aracın geçişi sırasında patladı

'Nükleer cephanelikleri dikkate alınmalı'

'Nükleer cephanelikleri dikkate alınmalı'
 

POPÜLER HABERLER

Esnaf İmamoğlu´na isyan etti: Neredesiniz, neden kimseye ulaşamıyoruz?

Esnaf İmamoğlu´na isyan etti: Neredesiniz, neden kimseye ulaşamıyoruz?

Onlar gökyüzünün ihtiyar delikanlıları: Hedef 90!

Onlar gökyüzünün ihtiyar delikanlıları: Hedef 90!

İnsansız Demirhan, gövde gösterisine hazırlanıyor

İnsansız Demirhan, gövde gösterisine hazırlanıyor

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA