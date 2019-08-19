ForeIgn Policy (FP), Fırat’ın doğusuna düzenlenecek müşterek harekat hakkında çarpıcı analizlerde bulundu. Medya organı, Türkiye ve ABD’nin şartlar üzerinde anlaşması hakkında, “Başarılı ABD diplomasisinin Türkiye’yi tek başına hareket etmekten vazgeçirdiği düşünebilir. Ama Ankara’nın zafer edasıyla ‘ABD bizim pozisyonumuza yaklaştı’ demesinin bir sebebi var.” sözlerine yer verdi.

S-400’LERDE GERİ ADIM ATMADI

Türkiye ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen S-400 konusunda geri adım atmamış, füze sisteminin intikalini başlatmıştı. Türkiye’nin S-400 konusundaki kendinden emin ve makul tutumu sayesinde ABD tehdit olarak savurduğu yaptırımları uygulamakta bile temkinli davranmak zorunda kaldı.

OYALAMAYA MÜSAADE YOK

Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan olası bir operasyon konusunda, Erdoğan, yine geri adım atmadı ve etkin bir diplomasi örneği sergiledi. Tarafların uzlaştığı müzakereler neticesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Amerika’nın Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz” yorumu sürece damgasını vurdu.

BU BİR DİPLOMASİ YETENEĞİ

Foreign Policy de, S-400 yaptırımları ile Fırat’ın doğusuna düzenlenmek istenen operasyonun hemen hemen aynı zamana denk gelmesinin altı çizdi, “Erdoğan’ın fırtınası, konuşmaların seyrini değiştirdi” yorumunda bulundu. FP, haberin detayında Türkiye’nin müşterek harekat konusunda elde ettiklerini “olağanüstü”olarak tanımlarken, Başkan Erdoğan’ın diplomasi yeteneğine dikkat çekildi.