‘Fosilleşmiş zihniyetin kalıntısı’ 

İTİBAR GÖRMEZ

CHP’li Yılmaz’ın, aslında sadece popülist söylemlerle kendilerini gündeme getirmek istediğine işaret eden Leyla Şahin Usta “Türkiye’de 50’li yıllarda Adnan Menderes’e kadar CHP zihniyeti ile bir dönem Türkçe ezan okutuldu Türkiye’de. Atalarımız, dedelerimiz yaşadı bunu. Ezanın özü ve orijinali Arapçadır, Türkçeye çevirerek neyi elde edecekler, neyi hedefliyorlar, anlamak mümkün değil. Kendini içe kapatmaya çalışan, Türkiye’yi geri çekmeye çalışan, fosilleşmiş dinozorlaşmış zihniyetin hala kendi içinde barındırdığı kalıntı eser. Bu halk nezdinde bir itibar da kabul de görmez, ama CHP’nin içinde nasıl bir zihniyetin olduğunu göstermesi bakımdan önemli” diye konuştu.