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‘Fosilleşmiş zihniyetin kalıntısı’ 

CHP’li Öztürk Yılmaz’ın tekrar gündeme getirmeye çalıştığı “Türkçe ezan” konusunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta “Biz, dünyaya sınırlarımızı, iletişim kanallarımızı açık tutmaya çalışırken, kendini içe kapatmaya çalışan, Türkiye’yi geri çekmeye çalışan zihniyet” değerlendirmesinde bulundu.

  • STAR / ANKARA
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İTİBAR GÖRMEZ 

CHP’li Yılmaz’ın, aslında sadece popülist söylemlerle kendilerini gündeme getirmek istediğine  işaret eden Leyla Şahin Usta “Türkiye’de 50’li yıllarda Adnan Menderes’e kadar CHP zihniyeti ile bir dönem Türkçe ezan okutuldu Türkiye’de. Atalarımız, dedelerimiz yaşadı bunu. Ezanın özü ve orijinali Arapçadır, Türkçeye çevirerek neyi elde edecekler, neyi hedefliyorlar, anlamak mümkün değil. Kendini içe kapatmaya çalışan, Türkiye’yi geri çekmeye çalışan, fosilleşmiş dinozorlaşmış zihniyetin hala kendi içinde barındırdığı kalıntı eser. Bu halk nezdinde bir itibar da kabul de görmez, ama CHP’nin içinde nasıl bir zihniyetin olduğunu göstermesi bakımdan önemli” diye konuştu. 

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