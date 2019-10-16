Fransa’nın kınama önergesine ret

Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurulu’nda Türkiye karşıtı bir skandalın eşiğinden dönüldü. Fransa’nın öncülüğündeki Batılı ülkeler, Barış Pınarı Harekatı’nın kınanmasını içeren “Türkiye’ye Suriye’deki Harekatı Durdurma Talebi” başlıklı öneriyi, son dakikada “acil gündem maddesi” olarak Genel Kurul’a getirmek istedi. Edinilen bilgiye göre TBMM Başkanı Şentop, bir yandan heyette yer alan tüm partilere mensup milletvekilleriyle görüşürken, diğer yandan da özellikle Fransa’nın önergesine verilecek desteği azaltarak reddedilmesini sağlayacak bir blok oluşturuldu. Akabinde yapılan oylamada, harekatı hedef alan önerge reddedildi. Öte yandan HDP’li vekiller Fransa’nın skandal önergesine destek verdi. HDP’li Hişyar Özsoy’un başını çektiği isimlerin tutumu nedeniyle 18 oyu bulunan Türk heyeti 2 fire verdi.

İranlı parlamenter bizzat özür diledi Parlamentolar Arası Birlik’in Genel Kurulu’nda düzenlenen Türkiye karşıtı oylama sırasında Fransa’nın önerisinden yana oy kullanan İran Parlamenter heyetinden bir milletvekilinin, TBMM Başkanı Şentop’un yanına gelerek, oylamada ülkesinin tavrından duyduğu üzüntüyü dile getirdiği öğrenildi.