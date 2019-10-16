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Fransa’nın kınama önergesine ret

Parlamentolar Arası Birlik zirvesinde Fransa’nın son dakikada getirdiği Barış Pınarı Harekatı’nı ‘kınama’ önergesi, TBMM Başkanı Şentop’un girişimiyle reddedildi.

  • STAR ANKARA
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Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurulu’nda Türkiye karşıtı bir skandalın eşiğinden dönüldü. Fransa’nın öncülüğündeki Batılı ülkeler, Barış Pınarı Harekatı’nın kınanmasını içeren “Türkiye’ye Suriye’deki Harekatı Durdurma Talebi” başlıklı öneriyi, son dakikada “acil gündem maddesi” olarak Genel Kurul’a getirmek istedi. Edinilen bilgiye göre TBMM Başkanı Şentop, bir yandan heyette yer alan tüm partilere mensup milletvekilleriyle görüşürken, diğer yandan da özellikle Fransa’nın önergesine verilecek desteği azaltarak reddedilmesini sağlayacak bir blok oluşturuldu. Akabinde yapılan oylamada, harekatı hedef alan önerge reddedildi. Öte yandan HDP’li vekiller Fransa’nın skandal önergesine destek verdi. HDP’li Hişyar Özsoy’un başını çektiği isimlerin tutumu nedeniyle 18 oyu bulunan Türk heyeti 2 fire verdi.

İranlı parlamenter bizzat özür diledi  

Parlamentolar Arası Birlik’in Genel Kurulu’nda düzenlenen Türkiye karşıtı oylama sırasında Fransa’nın  önerisinden yana oy kullanan İran Parlamenter heyetinden bir milletvekilinin, TBMM Başkanı Şentop’un yanına gelerek, oylamada ülkesinin tavrından duyduğu üzüntüyü dile getirdiği öğrenildi.

Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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