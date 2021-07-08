8 Temmuz 2021 Perşembe 11:14 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 11:22

Türkiye'nin Afrika'da artan etkisine dair bir yazı da Paris merkezli Le Journal Afrique Dergisi tarafından kaleme alındı.

Türkiye'nin bölgede çok güçlü ve önemli bir aktör haline geldiğine dikkat çekilen yazıda, Doğu Akdeniz Politik'ten Caner Çiftçi'nin çeviri haberine göre, şu ifadelere yer verildi:

"MÜTHİŞ BİR POTANSİYELE SAHİP İTTİFAK"

Cezayir ve Türkiye arasındaki samimi ilişkiler, Akdeniz ve Afrika'da yeni bir jeopolitik paradigmayı temsil ediyor.

İki devlet tarafından paylaşılan geçmiş ve jeostratejik çıkarların aşamalı uyumu, bugün her zamankinden daha fazla ortaya çıkıyor.

İki ülke için olduğu kadar Afrika için de müthiş bir potansiyele sahip ittifak, giderek yakınlaşıyor.

"TÜRKİYE'NİN YENİ YUMUŞAK GÜCÜ"

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun haftalardır Türkiye ile "stratejik ortaklık" vurgusu yapıyor.

Fransa, düşmanlıklarını artırmaya devam ederken, Erdoğan'ın Afrika'daki yeni "yumuşak gücü" mevcut.

Afrika kıtasında Cezayir ve Türkiye, çok güçlü bir diplomatik oyuncu haline geldi.

"TÜRKİYE FRANSA'YI GERİDE BIRAKTI"

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türk yatırım modelini Fransız yeni sömürgeciliğine karşı mükemmel bir alternatif olarak görüyor.

Cezayir Dış Ticareti Geliştirme Ajansı'na (Algex) göre Türkiye, Cezayir ile ticari ilişkiler açısından Fransa'yı çok geride bıraktı. Şu anda Cezayir'de 800'den fazla Türk firması faaliyet gösteriyor.