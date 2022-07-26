İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2022 Salı / 27 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8608
  • EURO
    18,2652
  • ALTIN
    989.35
  • BIST100
    2548.49
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • FT: Türkiye, Osmanlı'dan bu yana ilk kez bu kadar etkili
Politika

FT: Türkiye, Osmanlı'dan bu yana ilk kez bu kadar etkili

Financial Times, Türkiye'nin Ortadoğu'da Osmanlı'dan bu yana ilk kez bu derece etkili olduğunu yazdı.

26 Temmuz 2022 Salı 08:57 - Güncelleme:
ABONE OL

Financial Times'da "Türkiye'nin Suriye'deki büyük planı ne?" başlığıyla bir analiz yayımlandı. Yazıda Türkiye'nin Ortadoğu'da Osmanlı'dan bu yana ilk kez bu derece etkili olduğu, Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali vermesiyle bu durumun daha da büyüyeceğini belirtti. Haberde Suriye'nin kuzeyi için yapılacak operasyona vurgu yapılarak, Türkiye'nin Suriyelilerin güvenli dönüşü için özel bölgeler oluşturduğunun altı çizildi, "Türkiye, okullar ve hastaneler gibi sivil altyapı sağladığı bölgeyi, Suriyeli sivillerin geri dönüşüne hazırlıyor" denildi.

Analizde üst düzey bir Türk yetkilinin de görüşlerine yer verildi. Söz konusu yetkili, eleştirmenlerin iddia ettiği gibi Ankara'nın "Suriye'nin dokusunu değiştirmeye" çalışmadığını vurgulayarak, "Birçok Arap ve Batılı dost bu noktayı kaçırıyor" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.