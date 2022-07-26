FT: Türkiye, Osmanlı'dan bu yana ilk kez bu kadar etkili

Financial Times'da "Türkiye'nin Suriye'deki büyük planı ne?" başlığıyla bir analiz yayımlandı. Yazıda Türkiye'nin Ortadoğu'da Osmanlı'dan bu yana ilk kez bu derece etkili olduğu, Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali vermesiyle bu durumun daha da büyüyeceğini belirtti. Haberde Suriye'nin kuzeyi için yapılacak operasyona vurgu yapılarak, Türkiye'nin Suriyelilerin güvenli dönüşü için özel bölgeler oluşturduğunun altı çizildi, "Türkiye, okullar ve hastaneler gibi sivil altyapı sağladığı bölgeyi, Suriyeli sivillerin geri dönüşüne hazırlıyor" denildi.

Analizde üst düzey bir Türk yetkilinin de görüşlerine yer verildi. Söz konusu yetkili, eleştirmenlerin iddia ettiği gibi Ankara'nın "Suriye'nin dokusunu değiştirmeye" çalışmadığını vurgulayarak, "Birçok Arap ve Batılı dost bu noktayı kaçırıyor" dedi.