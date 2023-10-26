Fuat Oktay: Türkiye güçlü olmak zorundadır

Çukurova Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Oktay, Türkiye Cumhuriyeti'nin pazar günü 100. yılını idrak edeceğini belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sundu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kendisinin de Çukurova Üniversitesinde eğitim gördüğünü anlatan Oktay, Adana'nın ve üniversitenin kendisinde ayrı bir yerinin olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarının kendilerini derinden yaraladığını belirten Oktay, "Adalet ve merhamet, bir devletin pusulası olsaydı bunlar yaşanır mıydı? Dünyaya gözlerini yeni açmış bebekler, biçare yaşlılar bu zulme maruz kalır mıydı? İsrail'in bir devlet sorumluluğundan uzak saldırılarıyla inleyen Gazze'de barut kokusu gökyüzünde. Sadece o bölgenin değil, tüm insanlığın gelecek umudunu yok eden bir süreç yaşıyoruz. Teknolojiniz olsa ne yazar, insanlığınız kalmamışsa. Farklılıklara rağmen bir araya gelebilmenin belki de en güçlü sembolü olan Kudüs çevresinde hastaneler, kiliseler, mabetler, bombalanırken hangi gelişmeden bahsedebiliriz?" diye konuştu.

Oktay, Filistin meselesinin İslam dünyasının bilinç düzeyini, insanlığın barış için beraber hareket edebilme kapasitesini test eden bir gündemle herkesi sınadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kendilerini demokrasi ve insan hakları havalesi gören sözde batı medeniyeti temsilcileri ise bu soykırım ve katliamları alkışlıyor. Böyle bir ortamda Türkiye, dinamik, çok boyutlu dış politikasıyla savaşın durması, savaşların durması, sorunun çözümü adına sorumlulukla hareket ediyor ve bu meseleyi sadece siyasi ve diplomatik bir mesele olmaktan öte insani ve vicdani bir mesele olarak görüyor."

- "TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDADIR"



Oktay, Türkiye'nin sadece bu mesele değil Rusya, Ukrayna ve dünyanın diğer bölgelerinde devam eden çatışmalar, savaşlar ve krizleri de düşündüğünü ifade etti.

Türkiye'nin dış politikasının vatan topraklarını merkeze alan 360 derecelik bir ufku kapsadığını belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Milletimizin güvenlik ve menfaatlerini temel alan, ilkeli ve kararlı politikamız artık Türkiye'yi küresel gelişmeleri etkileyen, yönlendiren bir konuma getirmiştir. Bunun için zaten çok daha güçlü gelecek nesiller istiyoruz. Çok daha güçlü yetişmiş insanlar arzu ediyoruz. Türkiye güçlü olmak zorundadır. Zira bölgemiz maalesef krizlerle çevrilidir. Etrafımızdaki ülkeler savaş, terör, göç, ekonomik ve siyasi kargaşa dahil her türlü krizi barındırmaktadır. Güney sınırı kurulmak istenen terör koridoru Doğu Akdeniz bahane edilerek 10 bin kilometre öteden gelen Amerikan uçak gemileri, Adalar Denizi'ndeki hasmane askeri yığınaklar, Karabağ sorunu, Ukrayna-Rusya savaşı Türkiye'nin çevresinde bir risk çemberi oluştu. Fakat Allah'ın izni, milletimizin desteği ve Cumhurbaşkanı'mızın güçlü iradesiyle hep birlikte topyekun bu zorlukların üstesinden gelerek ülkemiz ve insanlık adına daha güzel bir geleceğe gireceğiz."

Oktay, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüdüklerini dile getirdi.

Bu vizyon doğrultusunda hayatın her alanında devrim niteliğinde yenilikçi, bilimsel, kültür ve ahlak değerlerine yaraşır geliştirmeleri gerçekleştirmek için devamlı çalıştıklarını ifade eden Oktay, üniversite, yurt ve yatak sayılarını artırdıklarını söyledi.

Üniversiteli öğrencilere cep telefonu, bilgisayar ve ücretsiz internet imkanı sağladıklarını anımsatan Oktay, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadı, bundan sonra da kaçınmayacağız ancak bunlar işin sadece altyapısı. Asıl önemli olan bu altyapıdan doğru ve etkili şekilde yararlanabilecek bir eğitim sistemi oluşturmak, geliştirmek. Bu da üniversitelerimizin yönetimlerine, akademisyenlerimize siz öğrencilerimize, çalışanlarımıza düşüyor." ifadesini kullandı.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'in konuşmasının ardından Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri müzik dinletisi sundu, Harvard Üniversitesinden Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil açılış dersi verdi.

Programa Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dil Monitoring Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sevinç Aliyeva ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.