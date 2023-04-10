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Politika

Fuat Oktay'dan AK Parti il Başkanlığı'na ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile Eskişehir yolu üzerinde ve Balgat'ta bulunan seçim koordinasyon merkezlerini (SKM) ziyaret etti.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 05:44 - Güncelleme:
Fuat Oktay'dan AK Parti il Başkanlığı'na ziyaret
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Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Ankara İl Başkanlığında dava arkadaşlarımızla buluştuk. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir.' düsturuyla milletimize sunduğumuz eser ve hizmetleri vazifemiz olarak görmeye, ülkemizin kalkınma ve istikrarına değer katmaya devam edeceğiz. Hizmet yolundan geri dönmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Eskişehir yolu üzerinde ve Balgat'ta bulunan SKM'leri ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldığını belirten Oktay, "14 Mayıs'ı zaferle taçlandırmak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

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