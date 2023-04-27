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Politika

Fuat Oktay'dan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali paylaşımı: Enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk nükleer yakıtın getirilmesiyle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım attıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda attığımız bu büyük adım, Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak.' dedi.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 20:34 - Güncelleme:
Fuat Oktay'dan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali paylaşımı: Enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk nükleer yakıtın getirilmesiyle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım attıklarını bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ni gerçekleştirdik. Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda attığımız bu büyük adım, Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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