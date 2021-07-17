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Politika

Futbol takımlarına destek verirken siyaset yapmaya kalktı! Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Kulüpler Birliği'ne destek açıklamasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız.' cevabı verildi.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:50 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:50
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yaşanan gerilime ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

"MÜCADELELERİNE ELİMDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, Kulüpler Birliği'ne destek vereceğini belirterek, "TFF yönetimine ve Katarlı beIN'in satın aldığı Digiturk'e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. İktidarın Katarlı ortaklarıyla dokunup bozmadığı hangi değerimiz kaldı? Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına ise Kulüpler Birliği'nden cevap geldi.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP GELDİ

Kulüpler Birliği, TFF'yle arasında geçen anlaşmazlıklara ilişkin futbol dışı kurum ve kuruluşların görüş bildirmesinin doğru olmadığını belirtti.

Kulüp Birliği'nden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak futbol ile alakalı problemlerimizi ilgili paydaşlarla çözme gayesiyle hareket etmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktada futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz. Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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