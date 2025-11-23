İSTANBUL 22°C / 13°C
  • G20'de diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle görüştü
Politika

G20'de diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Meloni ve Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile bir araya geldi.

23 Kasım 2025 Pazar 13:44
G20'de diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle görüştü
Erdoğan, Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Zirve'nin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı adımların önemli olduğunu vurguladı.

Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaret eden Erdoğan, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye'nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarından faydalanılması gerektiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin, savaşan tarafların barış odaklı müzakere zemininde buluşması için gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SİNGAPUR BAŞBAKANI WONG İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Singapur Başbakanı Wong ile bir araya geldi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

