G20'de kritik zirve! Görüşme sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Bali'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında ikili temaslarda bulundu.

BIDEN'LA GÖRÜŞME



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.

Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

G20'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile bir araya geldi Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-ABD BAŞKANI BİDEN GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında G20 Liderler Zirvesi sırasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre görüşmede, ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alındı.

ABD Başkanı Biden, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti.

MACRON'LA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Macron, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında baş başa görüştü.

Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ BİN SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider, zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski'de bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.