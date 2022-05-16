G7 ülkelerine rest: İşinize bakın

Çin, G7'nin, Batı'nın kapsamlı yaptırımları nedeniyle Pekin'in Rusya'ya desteğini kesmesi yönündeki talebine, ülkenin pozisyonunu ve politikasına kendi karar verdiğini ve yedi üye ülkenin başka ülkelerin iç işlerine karışmak yerine, kendi meselelerine odaklanması gerektiğini belirterek yanıt verdi.

ABD, Almanya, İtalya, Kanada, İngiltere, Fransa ve Japonya'nın üye olduğu Yediler Grubu'nun (G7) dışişleri bakanları, Cumartesi günü bir bildiri yayımlayarak, Pekin'i 'Rusya'ya dur de' demeye çağırdı.

Bildiride Ukrayna'daki savaşa dikkat çekilerek, "Kremlin'e ekonomik ve askeri yardım sağlamaktan kaçının. Çin, Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını desteklemeli ve Rusya'yı Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığını durdurmaya çağırmalı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Pekin'i 'Rusya'ya Ukrayna'ya karşı savaşında yardım etmemesi', 'Rusya'ya uygulanan yaptırımları baltalamaması' ve 'Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini bilgi manipülasyonu, dezenformasyon ve diğer yöntemlerle haklı çıkarmaması' gibi konularda uyarılar yer aldı.

PEKİN'DEN SERT TEPKİ: İŞİNİZE BAKIN

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında talepleri sert bir dille eleştirdi ve G7 ülkelerini yasa dışı yaptırımlar uygulamayı ve diğer ülkeleri kışkırtmayı bırakıp bunun yerine diğer önemli küresel ve iç meselelere odaklanmaya çağırdı.

Çin Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "G7 ülkelerini dünya çapında gerçekten barış ve kalkınmaya odaklanmaya, çifte hatta çoklu standart uygulamaktan vazgeçmeye, güçlerini göstermek için sebepli veya sebepsiz olarak diğer ülkelerin sınırlarına askeri uçak ve gemi göndermeyi durdurmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Zhao ayrıca yedi ulusun 'her fırsatta 'renkli devrimler' için diğer ülkelerin iç işlerine karışmayı bırakması ve yargı yetkisi kullanan egemen ülkelere yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi konusunda uyarı da bulundu.

İngiltere'deki Çin büyükelçiliği sözcüsü, bildirideki 'Tayvan ve Güney Çin Denizi' uyarılarına değinerek, "Vurgulamak istediğim şey, Tayvan ile ilgili, Tibet ile ilgili ve Hong Kong ile ilgili meselelerin tamamen Çin'in iç işleri olduğu ve herhangi bir dış güçten müdahaleye tahammülü olmadığıdır. G7, Çin'in içişlerini parmakla işaret etmeye ne hak ne de yeterliliğe sahiptir." dedi.

Sözcü açıklamasında, "G7 üyelerini, diğer ülkeleri karalamak, diğer ülkelerin içişlerine karışmak ve her yerde sorun çıkarmak yerine, kendi ülkelerinin işlerini bakmaya, kendi insan hakları sorunlarını çözmeye ve Avrupa'da barışı yeniden tesis etmek için ciddi bir şey yapmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.