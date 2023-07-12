Gafarova: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi, AK Parti'nin gücünü de ortaya koydu

Azerbaycan Milli Meclisi'nde gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından heyetler arası toplantı yapıldı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikten sonra ilk resmi ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye için Azerbaycan'ın en önemli kardeş dost ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Azerbaycan'dan yapılan destekler için teşekkür etti.

Kurtulmuş, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler aslında uluslararası ilişkiler bağlamında ele alınacak, tanımlanabilecek düzeyin çok çok üstündedir. İttifak tanımı yeterli değil, dostluk yeterli değil, iş birliği tanımı yeterli değil. Allah nazardan saklasın, Allah kem gözlerden saklasın, şer güçlerden muhafaza etsin. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişki mükemmel düzeyde bir ilişkidir ve rahmetli Haydar Aliyev'in ifadesiyle 'bir millet iki devlet' tezini tamamıyla içselleştirmiş olan bir anlayışla devam etmektedir. Ümit ediyorum ki bu ilişkiler önümüzdeki dönemde çok daha artarak, çok daha güçlenerek ve değişerek devam edecektir." diye konuştu.

Hem Türkiye için hem Azerbaycan için yeni tarihi bir dönemin başlangıcı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 30 yıllık işgale son vererek topraklarını kurtardığını ve tarihi zafer elde ettiğini hatırlattı.

Kurtulmuş, "Azerbaycan uluslararası ilişkilerin bütün hassasiyetlerine dikkat ederek ama bu bölgede kazanmış olduğu Karabağ zaferinin üstüne her gün biraz daha koyarak daha güçlü bir Azerbaycan olma yolunda ilerleyişini sürdürecektir." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin de 2. yüzyılına girdiğini hatırlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Önümüzdeki dönem artık Türkiye sözünden her tarafta söz edilen, dünya siyasetinde etkin bir şekilde var olan, bölgesel sorunların çözümünde beklenen çözümün adresi olarak görülen bir ülke ve dünya siyasetinde dengeleri sağlayabilecek en önemli aktörlerden birisi olmak durumundadır. Bunun için de Türkiye olarak önümüze yeni hedefler koymak, yeni ufuklara doğru hareket etmek, milli hedeflerimiz istikametinde de topyekun yürümek mecburiyetindeyiz."

Kurtulmuş, her günün bir öncekinden daha iyi olması için çalışılması gerektiğini vurgulayarak, "Ekonomide, dış politikada, askeri alanda, milli savunma sanayisinde, yüksek teknolojilerde, kültürde, sanatta, her alanda güçlü bir Türkiye, yani sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi inşa etmek boynumuzun borcudur. Bunları yaparken de bu bölgede iki etkili devlet olarak Türkiye ve Azerbaycan'ın bu mükemmel ilişkisinin bizim dost ve kardeş ülkelerimiz başta olmak üzere mazlum milletlere de ilham kaynağı olacağı kanaatindeyiz. Başta Türk dünyası olmak üzere. Bu mükemmel ilişkileri geliştireceğiz, daha ileriye gideceğiz, daha güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

- "KARDEŞ TÜRK HALKININ SEÇİMİ BİZİ DE ÇOK SEVİNDİRDİ"



Sahibe Gafarova da Kurtulmuş'u TBMM Başkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı ve başarılar diledi.

Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimlerinin Azerbaycan'da da ilgi ve heyecanla takip edildiğini söyleyen Gafarova, "Tüm dünya, Türk halkının sergilediği iradeyi ve en doğru seçimi yaptığını gördü. Erdoğan'ın zaferi, AK Parti'nin gücünü de ortaya koydu. Türkiye'nin kalkınma yolunda ilerleyerek bundan sonra da daha büyük başarılar elde edeceğinden eminiz. Kardeş Türk halkının seçimi bizi de çok sevindirdi." dedi.

Gafarova, devlet başkanlarının siyasi iradesi sayesinde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin en yüksek düzeye ulaştığını belirterek, 2. Karabağ Savaşı'nda Türk halkının Azerbaycan'a desteklerini, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Azerbaycan'ın Türkiye ile dayanışmasını hatırlattı.