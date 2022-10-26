Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gana ile her alanda iş birliğini derinleştirmeye kararlı olduğunu belirterek, "En önemlisi de BM'nin reformu aracılığıyla adil bir dünya ve etkili uluslararası düzen çağrısında Afrikalı kardeşlerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu'nun, Gana'daki basın yayın organları için "Türkiye, Gana ile her alanda iş birliğini derinleştirmeye kararlı" başlığıyla kaleme aldığı makale yayımlandı.

Yaklaşık 6 yılın ardından Türkiye'nin bölgedeki önemli bir ortağı olan Gana'yı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye ve Gana'nın etkili çok taraflılığı, kurallara dayalı uluslararası sistemi ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmede ortak olduğunu, barış, istikrar ve refah ortak vizyonunu paylaştığını vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Afrika'nın dostu ve Afrika Birliğinin stratejik ortağı olduğuna işaret etti.



Türkiye'nin 2005'te Afrika Birliğine gözlemci üyeliğiyle iş birliğinin hız kazandığını ve bugüne dek 3 Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, 3. zirvenin 16-18 Aralık 2021'de İstanbul'da kıta çapında geniş katılımla yapıldığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika'nın 2063 vizyonunu güçlü bir şekilde desteklediğine ve gerçekleşmesine katkıda bulunduğuna dikkati çekerek, bunları örneklerle açıkladı.

"TÜRKİYE 'AFRİKA'NIN SORUNLARINA AFRİKALI ÇÖZÜMLER'E İNANIYOR"

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye, 'Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler'e inanıyor. Kıta ve tüm dost ülkelerle ilişkilerimizi, kazan-kazan yaklaşımı ve karşılıklı faydaya dayalı bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.



Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ticaretinin 2021'de 34,5 milyar doları aştığını vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki yatırımlarının ise 6 milyar doların üzerinde olduğunu bildirdi.



Çavuşoğlu, teknolojik gelişmede de Afrika'nın ortağı olduklarını ve Türkiye'nin BM Teknoloji Bankasına ev sahipliği yaptığını belirterek, bu bankanın Afrika ülkeleri için teknoloji ve yenilik kapasiteleri oluşturma ve geliştirme fırsatları sunduğunu kaydetti.

"ŞİMDİYE KADAR AFRİKALI ÖĞRENCİLERE 15 BİNİN ÜZERİNDE TÜRKİYE BURSU SAĞLADIK"

Öte yandan, Afrika ile bağları güçlendirmek için "insandan insana değişime" de yatırım yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Şimdiye kadar Afrikalı öğrencilere 15 binin üzerinde Türkiye bursu sağladık. Şu anda Türk üniversitelerinde yaklaşık 5 bin Afrikalı öğrenci okuyor." bilgisini verdi.



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika kıtasıyla kalkınma ortaklığının bir parçası olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılayın, Sahra Altı Afrika'da sürdürülebilir kalkınma projeleri hayata geçirdiğini kaydetti.

Yunus Emre Türk Kültür merkezlerinin 7 Afrika ülkesinde, Türkiye Maarif Vakfının ise 200'e yakın kurumuyla 25 Afrika ülkesinde eğitim hizmeti vermeye devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, Maarif Vakfının anaokulu ve ilköğretim seviyeleriyle Gana'da da faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Türk Hava Yollarının da 41 Afrika ülkesinden 62 noktaya uçarak kıtayı dünyaya bağladığını aktardı.

"En önemlisi de BM'nin reformu aracılığıyla adil bir dünya ve etkili uluslararası düzen çağrısında Afrikalı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Gana'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki sandalyesi ve konuşma gücüyle Afrika'nın sesinin yükselmesindeki rolünü takdir ettiğini ve bu ülkenin, bağımsızlığını kazanmasından bu yana kıtanın entegrasyon çabalarında liderlik rolü oynadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin 1958'e kadar uzandığını belirterek, "Gana ile iş birliğimizi güçlendirmede kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.



2016'DAKİ ZİYARET İKİLİ İLİŞKİLERDE GÜÇLÜ BİR İVME YARATTI

Gana'ya son ziyaretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakaten 2016'da yaptığını anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"O ziyaret Türkiye-Gana ilişkilerinde güçlü bir ivme yarattı. Ganalı mevkidaşım Sayın Bakan Shirley Ayorkor Botchwey'in Ocak 2020'de Türkiye'ye yaptığı ziyaret bu ivmeye katkıda bulundu ve gelecekteki farklı seviyelerde karşılıklı ziyaretler için zemin oluşturdu ki bu da yeni iş birliği fırsatları yarattı."

Bakan Botchwey'i geçen mart ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda ağırlamaktan özellikle memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, Botchwey'in forum kapsamında katıldığı "Küresel ve Bölgesel Sınamalar ve Diplomasi Aracılığıyla Bunların Çözümü"ne yönelik müzakere panelinde değerli katkılarda bulunduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Gelecek Antalya Diplomasi Forumu'nda daha fazla Ganalı misafiri ağırlamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"İKİLİ İLİŞKİLERDE 1 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN ÇABA HARCAMALIYIZ"

Ganalı iş adamlarının, Türk ürünlerini takdir ettiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Gerçekten fiyatına göre Türk ürünleri ve hizmetlerinin kalitesi, kalkınma açısından da bir ticari varlık olabilir. Gana, Sahra Altı Afrika'daki en önemli ticari ortaklarımız arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2016'da belirlenen ikili ilişkilerde 1 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için çaba harcamalıyız. Halihazırda iş dünyalarımız arasındaki mevcut karşılıklı çıkarların bunu mümkün kılabileceğine inanıyorum."

Gana'daki Türk firmalarının ülkenin ekonomisine katkıda bulunduğunu ve parlak Gana gençliği için istihdam fırsatları yarattığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Sektörde küresel liderler arasında yer alan Türk inşaat firmaları, Gana'daki altyapının geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Dahası üretici firmalarımız Gana'nın bayrak taşıyıcı projelerinde değerli ortaklar olabilirler ve Gana hükümetinin 'Gana Yardımın Ötesinde' vizyonunu başarmasına yardım edebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, ziyaretinin Türkiye ve Gana arasında tüm alanlarda iş birliğine yönelik yeni fırsatların yaratılmasına odaklanacağını belirterek, "İş birliğimizi daha da geliştirme potansiyelimizi ortaya koymaya yönelik karşılıklı kanaatimize tüm kalbimle inanıyorum. Ganalı mevkidaşlarımla bu ortak vizyona yönelik kararlılıkla çalışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.