Gazetecilere zarf içinde para veren CHP'den garip savunma

31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:06 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:06

Erzincan'da önceki gün CHP il binasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı. Basın açıklamasına katılan gazetecilere dağıtılan poşet içinde maske, dezenfektan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir not ve zarf içerisinde para verildi.

ZARF İÇİNDE 500 TL

Durumu fark eden gazeteciler parayı iade etti. Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Koşan yaşanan duruma tepki göstererek "Mesleğini severek yapan kalemini satmaz" dedi. Olay anında yaşananları aktaran Koşan şunları dile getirdi: "Basın açıklaması daveti geldi, haber yapmak için gittik. Açıklamadan sonra 'başkana ait bir metin var mı' diye sordu arkadaşlar ve elimize bir poşet verildi. Maske, dezenfektan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir not ve bir zarf vardı içinde. Zarfın içinde de 500 TL. Ben hemen fark edip iade ettim. Bazı arkadaşlar da sonradan fark etti ve onlar da iade etti."

Neden bu paranın verildiğini sorduklarını söyleyen Koşan, "Bize gazetecilere destek için bu parayı verdiklerini söylediler. Biz de yöntemin yanlış olduğunu, yaptıkları hatayı bir açıklamayla dile getirmelerini istedik ama yapmadılar. Mesleğini onuruyla yapan hiçbir arkadaşım kalemini satmaz" diyerek tepsisini dile getirdi.

İL BAŞKANI'NDAN GARİP SAVUNMA

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Erzincan CHP il başkanı Ayhan Doğan da "Benim ve belediye başkanımızın bilgisi yok. Personel kendi başına yapmış" dedi.

CHP'den gazetecilere zarf içinde para