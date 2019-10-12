Fırat’ın doğusunun terörden temizlenmesi amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, terör örgütü YPG/PKK’yı bozguna uğrattı. Köşeye sıkışan eli kanlı teröristler, halka açık kalabalık parklardan Türkiye tarafındaki sivil yerleşim yerlerine saldırılarını artırdı. Dün önce Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine havan mermisi ve roket atıldı. Kalleş saldırıda Çaykara Mahalle Muhtarı Halil Yağmur ve Şıh Güzel şehit oldu, 5 vatandaşımız da yaralandı. Dün akşam saatlerinde Mardin’in Nusaybin ilçesine de roket yağdı. Sokakların kan gölüne döndüğü saldırıda 8 sivil şehit oldu, 35 kişi de yaralandı. Çok sayıda ev ve iş yeri de hasar gördü. Mehmetçik saldırıların düzenlendiği yerleri tespit ederek ateş altına aldı. Yaralılar ise Nusaybin ve Mardin Devlet hastanelerine kaldırıldı. Önceki gün teröristlerce Şanlıurfa’nın Akçakale ve Mardin’in Nusaybin ilçelerine düzenlenen saldırılarda da 3’ü çocuk, 1’i bebek 6 kişi şehit olmuştu.

GAZETECİLERE DE ATEŞ ETTİLER

Terör örgütü dün de tek amaçları halkı bilgilendirmek için haber yapmak ve operasyonu takip etmek olan gazetecileri hedef aldı. Nusaybin ilçesinden Kamışlı’da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından iki defa saldırı düzenledi. Saldırı sonucu Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan, sıçrayan cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Saldırının ardından gazeteciler, güvenlik güçlerince bulundukları yerden tahliye edildi. Bölgede görevli bir gazeteci, “Kamışlı’yı en iyi gören nokta. Obüs atışları başlamıştı. Takip etmeye gittiğimizde karşı taraftan keskin nişancı ateşiyle cam patladı” dedi.