Gazetecileri de hedef aldılar! Nusaybin'de 8 şehit daha
Terör örgütü YPG/PKK, köşeye sıkışınca yine yerleşim yerlerine roket ve havan mermisiyle saldırdı. Nusaybin’de 8, Suruç’ta ise 2 sivil şehit oldu. Kalleş saldırılarda yaralanan 40 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Fırat’ın doğusunun terörden temizlenmesi amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, terör örgütü YPG/PKK’yı bozguna uğrattı. Köşeye sıkışan eli kanlı teröristler, halka açık kalabalık parklardan Türkiye tarafındaki sivil yerleşim yerlerine saldırılarını artırdı. Dün önce Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine havan mermisi ve roket atıldı. Kalleş saldırıda Çaykara Mahalle Muhtarı Halil Yağmur ve Şıh Güzel şehit oldu, 5 vatandaşımız da yaralandı. Dün akşam saatlerinde Mardin’in Nusaybin ilçesine de roket yağdı. Sokakların kan gölüne döndüğü saldırıda 8 sivil şehit oldu, 35 kişi de yaralandı. Çok sayıda ev ve iş yeri de hasar gördü. Mehmetçik saldırıların düzenlendiği yerleri tespit ederek ateş altına aldı. Yaralılar ise Nusaybin ve Mardin Devlet hastanelerine kaldırıldı. Önceki gün teröristlerce Şanlıurfa’nın Akçakale ve Mardin’in Nusaybin ilçelerine düzenlenen saldırılarda da 3’ü çocuk, 1’i bebek 6 kişi şehit olmuştu.
GAZETECİLERE DE ATEŞ ETTİLER
Terör örgütü dün de tek amaçları halkı bilgilendirmek için haber yapmak ve operasyonu takip etmek olan gazetecileri hedef aldı. Nusaybin ilçesinden Kamışlı’da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından iki defa saldırı düzenledi. Saldırı sonucu Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan, sıçrayan cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Saldırının ardından gazeteciler, güvenlik güçlerince bulundukları yerden tahliye edildi. Bölgede görevli bir gazeteci, “Kamışlı’yı en iyi gören nokta. Obüs atışları başlamıştı. Takip etmeye gittiğimizde karşı taraftan keskin nişancı ateşiyle cam patladı” dedi.
YPG/PKK’NIN SİVİL OYUNU
Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı’nda ilk günden ağır kayıplar vermeye başlayan terör örgütü YPG/PKK Afrin’de olduğu gibi ‘sivil oyunu’na başvurmaya başladı. Rasulayn ve Tel Abyad’da sivillerin evlerini işgal eden teröristler halkı kendilerine kalkan yapıyor. Silah zoruyla halkı bölgede tutan teröristler ise tıpkı Afrin’de olduğu gibi sivil kıyafet giyip kamufle oluyor ya da ‘sivil halk katledildi’ yalanı için yaşlılara ve kadınlara silah verip sokaklara salıyor. Teröristlerin, özellikle Tel Abyad bölgesinde TSK ve SMO unsurlarının hassasiyetini bildiği için cami lere gizlendiği ve buralardan saldırılar düzenlediği belirlendi. Teröristlerin, aynı zamanda insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları ile görüntü alınmaması için bazı noktalarda lastik yakarak, karartma uyguladığı aynı zamanda sıkça yer değiştirip, gizlenmeye çalıştığı bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.