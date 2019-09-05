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Gaziantep'te 30 kişi İP'den MHP'ye geçti

Gaziantep'te bir önceki dönem İP Şahinbey İlçe Başkanlığı yapmış olan İbrahim Kaya ile yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 30 kişi MHP'ye geçti.

  • AA & İHA
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MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine MHP'ye kucaklaşmak üzere gelen ve aralarında İP Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı yapmış olan İbrahim Kaya ile ilçe başkan yardımcıları Halil İbrahim Uygun, Murat Doğan, Ahmet Demir ve Ahmet Ağdemir, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Şahin ve Uğur Cevizli, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Doğan, Akdere Mahalle Temsilcisi Süleyman Özden, İlçe Belediye Meclis üyesi adayları Nurcan Kaya ve İzzet Şevgin, Yaşar Gören, üyeler Sevgi Tan, Fatma Kaya, Metin Kaya, Uğur Kaya, Yusuf Kaya, Hasan Aydın, Orhan Ağdemir, Erhan Kaya, Yılmaz Er, Bülent Er, Ahmet Canhilal, Mehmet Demir, İsmail Çetin ve diğer parti üyelerinden oluşan 30 kişilik heyet MHP'ye geçti.
 
Gruba rozetlerini MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik taktı.

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