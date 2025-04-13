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Politika

Gazzeli siviller üzerinden iftira! İsrail'den Türkiye ve Katar yalanı

“Türkiye ve Katar, sürgün edilecek Gazzeli sivilleri Suriye'nin kuzeyindeki kamplara yerleştirme planı yürütüyor' iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2025 Pazar 14:28 - Güncelleme:
Gazzeli siviller üzerinden iftira! İsrail'den Türkiye ve Katar yalanı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Türkiye ve Katar, sürgün edilecek Gazzeli sivilleri Suriye'nin kuzeyindeki kamplara yerleştirme planı yürütüyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye ve Katar, sürgün edilecek Gazzeli sivilleri Suriye'nin kuzeyindeki kamplara yerleştirme planı yürütüyor" iddiası doğru değildir.

İsrail propaganda makinesinin ürünü olan ve ülkemizde de yankı bulan iddialar, Merkezimizce daha önce yalanlanmıştır. Dolayısıyla bahse konu haberde geçen, "İddialar yalanlanmadı" iddiası da yalandır.

Suriye'deki savaş nedeniyle sivillerin barınma ihtiyacı için inşa edilen kamplara, "Türkiye ve Katar iş birliğiyle Gazzelilerin yerleştirilmesi" gibi bir plan kesinlikle söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistinlilerin Gazze Şeridi ya da Batı Şeria'dan tehcirine yönelik her türlü girişimi, kararlı bir şekilde reddetmektedir. Filistinlilerin kendi toprakları için verdiği onurlu mücadeleyi desteklemektedir.

Türkiye, Gazze şeridine yönelik ağır bombardımanın derhal durdurulması, sivillerin zarar görmemesi ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için çabalarını aralıksız sürdürmektedir.

İsrail propagandasının ürünü olan asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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