Gebele'de ''Bölgesel Barış ve Güvenlik'' buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik zirveye katılacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle 7 Ekim'de Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla gerçekleştirilecek Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının tahkimine ve Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların gözden geçirileceğini ifade eden İletişim Başkanı Duran, "Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi öngörülmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle, Gebele'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere 7 Ekim 2025 tarihinde Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir.



"Bölgesel Barış ve Güvenlik"... — Burhanettin Duran (@burhanduran) October 6, 2025

İletişim Başkanı Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunmaları planlanmaktadır." açıklamasında bulundu.