İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2025 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6958
  • EURO
    48,6996
  • ALTIN
    5291.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Gebele'de ''Bölgesel Barış ve Güvenlik'' buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik zirveye katılacak
Politika

Gebele'de ''Bölgesel Barış ve Güvenlik'' buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik zirveye katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere 7 Ekim'de Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunacak.

HABER MERKEZİ6 Ekim 2025 Pazartesi 11:41 - Güncelleme:
Gebele'de ''Bölgesel Barış ve Güvenlik'' buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik zirveye katılacak
ABONE OL

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle 7 Ekim'de Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla gerçekleştirilecek Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının tahkimine ve Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların gözden geçirileceğini ifade eden İletişim Başkanı Duran, "Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi öngörülmektedir." dedi.

İletişim Başkanı Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunmaları planlanmaktadır." açıklamasında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.