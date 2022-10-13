Gelecek Partisi'nde 'Demirtaş' çatlağı!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu. Özdağ, partisinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Demirtaş'ın tutuklu olmasına ne ben ne partim onay vermez" sözüyle çelişen açıklamalarda bulundu. Geçmişte "Demirtaş seni cezaevi bekliyor" diyen Özdağ, sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, TVNET'e konuk oldu.

HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili konuşan Özdağ'ın sözleri genel başkanı Ahmet Davutoğlu ile çelişti.

DAVUTOĞLU BAŞKA YARDIMCISI BAŞKA KONUŞTU

Geçmişte yaptığı "Demirtaş seni farklı bir akıbet bekliyor, seni cezaevi bekliyor çünkü yakında dokunulmazlığınız kaldırılacak" şeklindeki açıklaması anımsatılan Özdağ, Davutoğlu'nun "Demirtaş'ın tutuklu olmasına ne ben ne partim onay vermez" sözlerine rağmen sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.