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Politika

Gelecek Partisi'nden AK Parti ve MHP'ye alçak tehdit! Tepki yağdı

Seçimler yaklaştıkça muhalefet çirkin üslubunu daha da aşağıya çekmeye başladı. Gelecek Partisi kurucu üyesi Yusuf Ziya Özcan, KHK'lılar üzerinden AK Parti ve MHP'yi hadsizce tehdit etti. Özcan'a AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora çok sert tepki gösterdi.

9 Mart 2023 Perşembe 07:43 - Güncelleme:
Gelecek Partisi'nden AK Parti ve MHP'ye alçak tehdit! Tepki yağdı
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Gelecek Partisi kurucu üyelerinden Yusuf Ziya Özcan, attığı tweet ile tehditler savurdu. Özcan, "AK Parti-MHP iktidarı size bundan böyle yaşama hakkı yok" yazacak kadar ileri gittiği tweetini sildi. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da, Yusuf Ziya Özcan'ın tweetine, "Milletimiz bunların yüzünü güldürmeyecek bunun gibilere hiçbir zaman gün yüzü göstermeyecektir" ifadeleri ile cevap verdi.

6'lı koalisyonun adayını açıklamasının ardından Cumhur İttifakı karşıtları sosyal medyadan tehdit içerikli ifadeler yayınlamaya başladı. Bunlara bir yenisi de Gelecek Partisi kurucu üyelerinden Yusuf Ziya Özcan'dan geldi.

"AK PARTİ VE MHP'LİLERE YAŞAMA HAKKI YOK"

Özcan'ın önce paylaşıp sonra sildiği tweetinde "Sadece KHK'lılara yaptığınız zulümler ve aldığınız veballer sizi daima takip edecek ve bu alemde hak ettiğiniz cezayı göreceksiniz. AK Parti-MHP iktidarı size bundan böyle yaşama hakkı yok! Hesap verme zamanınız yaklaşıyor" ifadeleri yer aldı.

"MİLLETİMİZ BUNLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYECEK"

Yusuf Ziya Özcan'ın tehditler savurduğu tweetine yanıt ise AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'dan geldi. Cora, Özcan'a şu sözlerle yanıt verdi: Millet ittifakı CB adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini açıklandıktan sonra bu ve bunun gibi hırsız sahtekar FETÖ'cüler cesaretlenip sağa sola tehdit savuruyorlar. Milletimiz bunların yüzünü güldürmeyecek. Bunun gibilere hiçbir zaman gün yüzü göstermeyecektir

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