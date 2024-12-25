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Politika

Gelecek Partisi'nden istifa etmişti... AK Parti'ye katıldı

Gelecek Partisi'nden istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Yamalı, 'Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası Yamalı'ya AK Parti rozetini taktı.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 12:55 - Güncelleme:
Gelecek Partisi'nden istifa etmişti... AK Parti'ye katıldı
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Gelecek Partisi'nden dün istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Toplantı öncesinde, bir gazetecinin "AK Parti, sizin aşina olduğunuz bir parti" sözlerine Yamalı, "Muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inanıyoruz. Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." karşılığını verdi.

ROZETİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasının ardından Yamalı'ya AK Parti rozetini taktı.

Gelecek Partisi'nde istifa

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