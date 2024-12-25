Gelecek Partisi'nden dün istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Toplantı öncesinde, bir gazetecinin "AK Parti, sizin aşina olduğunuz bir parti" sözlerine Yamalı, "Muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inanıyoruz. Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasının ardından Yamalı'ya AK Parti rozetini taktı.

Gelecek Partisi'nde istifa