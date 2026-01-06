CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere müjde: 3 yıl için 27 milyar liralık bütçe ayırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:
* Bazı değerler kıymetini yitirmez emek de bunlardan biridir.
* Kuşkusuz birçok kültürde emek başarının anahtarı olarak görülür; ama diğerlerinden farklı olarak bizim inanç ve medeniyet dünyamızda emek yalnızca başarı getirmez.GENÇ İSTİHDAM HAMLESİ
* Rahmet, zahmetin meyvesidir. Unutmayın zahmetsiz rahmet olmaz.
* Milletin emanetini devraldığımız günden beri emeğe hak ettiği değerin verilmesi noktasında hassasiyetle hareket ettik.* Esnafından çiftçisine, memurundan işçisine, girişimcisinden ihracatçısına kadar kimsenin mağdur olmadığı, herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hamdolsun hayata geçirdik.
* Türkiye ekonomisini hem büyüttük hem de şoklara karşı dirençli hâle getirdik. Ekonominin her paydaşının faydasını hedefliyoruz."MUHALEFETİN BAŞINI ÇEKTİĞİ MARJİNAL ÇEVRELER GENÇLERE SOKAĞI GÖSTERİYOR"
* Ülkenin 23 yıldır devam eden kalkınma maratonu bütün hızıyla sürüyor; şunu bugün bir kez daha görüyorum ki muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler bu ülkenin gençlerine sokağı adres gösterirken, biz ekonomideki hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyoruz."BOĞAZLARINA KADAR BATTIKLARI RÜŞVET VE YOLSUZLUK ÇAMURUNDAN, GENÇLERİMİZİN DUYGULARINI MANİPÜLE EDİYORLAR"
* Boğazlarına kadar battıkları rüşvet ve yolsuzluk çamurundan, duygularını manipüle ettikleri gençlerin omuzlarına basarak kurtulmaya çalışanlara rağmen, biz gençlerimizi el üstünde tutuyor, onlara destek oluyoruz; hükümet olarak gençlerimize daha iyi bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmanın çabası içindeyiz.GENÇLERE STAJ DESTEĞİNE 27 MİLYAR LİRALIK KAYNAK
* Gençliğin üretim çağı projesi hayata geçiyor. Her gencin kabiliyetlerini iş gücü piyasasına aktarabildiği bir sistem kurmayı hedefliyoruz.
* Aktif iş gücü programından yararlanan işletmelere en az yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz. Staj desteklerimize 3 yıllık 27 milyar liralık bütçe ayırdık. 3 yılda 800 bin gence destek vereceğiz.
* Katsayı denilen ucube uygulamayla meslek liseli gençlerimizin önü kesildi. Biz bu haksızlığa son verdik.
* Ara eleman ifadesinin yerini aranan eleman tabiri aldı.