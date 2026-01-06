CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere müjde: 3 yıl için 27 milyar liralık bütçe ayırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Bazı değerler kıymetini yitirmez emek de bunlardan biridir.

* Kuşkusuz birçok kültürde emek başarının anahtarı olarak görülür; ama diğerlerinden farklı olarak bizim inanç ve medeniyet dünyamızda emek yalnızca başarı getirmez.

* Rahmet, zahmetin meyvesidir. Unutmayın zahmetsiz rahmet olmaz.

* Milletin emanetini devraldığımız günden beri emeğe hak ettiği değerin verilmesi noktasında hassasiyetle hareket ettik.

* Esnafından çiftçisine, memurundan işçisine, girişimcisinden ihracatçısına kadar kimsenin mağdur olmadığı, herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hamdolsun hayata geçirdik.

* Türkiye ekonomisini hem büyüttük hem de şoklara karşı dirençli hâle getirdik. Ekonominin her paydaşının faydasını hedefliyoruz.

* Ülkenin 23 yıldır devam eden kalkınma maratonu bütün hızıyla sürüyor; şunu bugün bir kez daha görüyorum ki muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler bu ülkenin gençlerine sokağı adres gösterirken, biz ekonomideki hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyoruz.

* Boğazlarına kadar battıkları rüşvet ve yolsuzluk çamurundan, duygularını manipüle ettikleri gençlerin omuzlarına basarak kurtulmaya çalışanlara rağmen, biz gençlerimizi el üstünde tutuyor, onlara destek oluyoruz; hükümet olarak gençlerimize daha iyi bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmanın çabası içindeyiz.

* Gençliğin üretim çağı projesi hayata geçiyor. Her gencin kabiliyetlerini iş gücü piyasasına aktarabildiği bir sistem kurmayı hedefliyoruz.

* Aktif iş gücü programından yararlanan işletmelere en az yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz. Staj desteklerimize 3 yıllık 27 milyar liralık bütçe ayırdık. 3 yılda 800 bin gence destek vereceğiz.

* Katsayı denilen ucube uygulamayla meslek liseli gençlerimizin önü kesildi. Biz bu haksızlığa son verdik.

* Ara eleman ifadesinin yerini aranan eleman tabiri aldı.