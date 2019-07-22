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Genel Kurul’da yoğun çalışma: Elektronik oylama ve yoklama sistemi değiştirilecek

Milletvekillerinin mesaisini tamamladığı TBMM’de, yaz ayları boyunca yoğun bir çalışma başlayacak. Genel Kurul’un 1996 yılında yapılan elektronik sistemi yenilenecek. Koltuklara ise dokunulmayacak.

  • ŞERİFE GÜZEL
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TBMM Genel Kurulu’nun yenilenmesine yönelik talepler, 2013 yılında milletvekillerinin hazırladıkları raporlar doğrultusunda gerçekleştirilmişti. Vekiller Genel Kurul’da sık sık yükselen tansiyonun sebebi olarak turuncu renkli koltukları ve yüksek seviyeli aydınlatmayı gösteren raporları Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardı. Yaz aylarında yapılan çalışmayla, milletvekillerinin “kavgaları tetiklediği”ni belirttiği ışık şiddeti azaltılmıştı. Çalışma kapsamında 16 adet avizenin ışık şiddeti yüzde 25 düşürülürken, 44 adet aydınlatmanın yüksekliği de yeniden ayarlanmış, başkanlık kürsüsünün arkasındaki mermer ile diğer mermer yüzeyler matlaştırılmıştı. 

UYGUN HALE GETİRİLDİ 

TBMM Genel Kurul Salonu’nda 24 Haziran seçimlerinin sonrasında da yoğun bir çalışma yapılarak salon, 600 milletvekiline uygun hale getirildi. Bakanlar Kurulu sıraları kaldırıldı, komisyon sıraları ise yeniden düzenlendi. Başkanlık Divanı’nın her iki tarafında bulunan 50 sandalyelik Bakanlar Kurulu ile komisyon sıraları kaldırıldı. Yeri değiştirilen komisyon için 10 sıra konuldu, Bakanlar Kurulu sıralarının olduğu bölüm ise boş bırakılırken, milletvekillerinin oturduğu sıraların kürsüye yakın olan bölümlerinin her iki tarafına birer sıra konuldu. Genel Kurul Salonu’nda toplam 600 milletvekili, 10 komisyon sırası, başkan ve 2 katip üye olmak üzere üç de Başkanlık Divanı olmak üzere toplam 613 sandalye yer aldı. 

VEKİLLERDEN GELEN ŞİKAYET 

Genel Kurul salonuna yönelik milletvekillerinden gelen şikayetlerin büyük bölümünü ise 1996 yılında yapılan “turuncu koltuklar” ile “elektronik oylama sistemine” oluşturuyordu. Vekiller, hem koltukların renginin Genel Kurul’da tansiyonun yükselmesine yol açtığı tezini savunmuş, hem de zemindeki halının altından geçen çok sayıda kablo nedeniyle ortam elektriğinin yoğun olduğunu söylemiş, kablolar için formül üretilmesini istemişti. 

SİSTEM YENİLENECEK 

Vekillerin itirazları neticesinde geçtiğimiz dönemlerde yapılan çalışmalarda, şikayetlere konu olan “turuncu koltuklar” ile “elektronik oylama sistemine” dokunulmadı. Meclis Başkanlığı, bu yaz yapılmasını öngördüğü çalışmayla, milletvekillerinin şikayetlerine konu olan elektronik oylama sistemini değiştirmek üzere harekete geçecek. Yapılacak çalışmada, 1996 yılının teknolojisiyle hazırlanan ve parmak iziyle çalışan milletvekillerinin sıralarının üzerinde bulunan elektronik düzenek değiştirilecek. Günümüz teknolojisine uygun hale getirilecek olan elektronik oylama ve yoklama sistemi, Genel Kurul’da milletvekillerinin bir başka şikayetini oluşturan ancak, tüm sistemi değiştirmek gerektiği için geçmiş dönemde dokunulmayan “kablo” sorununu da çözecek. Yaz tatilinde yapılacak çalışmaların elektronik sistemle ilgili olacağı, koltukların ise değiştirilmeyeceği öğrenildi. 

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