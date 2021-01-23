Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler: 2027 yılına kadar tamamlanması planlanıyor

AA 23 Ocak 2021 Cumartesi 16:34 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 16:34

Genelkurmay Başkanı Güler, İstanbul Fırkateyni'nin Denize İniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Türk donanmasının gücüne güç katmak maksadıyla, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen MİLGEM istif sınıfı İstanbul Fırkateyni'nin denize iniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesinin 3. gemi ilk kaynak törenine şahitlik etmenin haklı gurur ve heyecanını yaşadığını belirten Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımıza törene teşrifleriyle bizleri onurlandırdıkları için şükranlarımı arz ediyor, tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Güler, "Deniz Kuvvetlerimiz mavi vatanımızın yanı sıra Atlantik'ten Büyük Okyanus'a kadar şanlı bayrağımızı şerefle dalgalandırmak suretiyle her coğrafyada etkin harekat icra etmeye her daim hazır olduğunu göstermiş ve yüce ulusumuzun gurur kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

- "İzmir, İzmit ve İçel gemimizin de 2027 yılına kadar tamamlanması planlanmaktadır"

Donanmanın bugünkü seviyesine ulaşmasında katkısı bulunan ve hayatlarını kutsal vatan toprakları için feda eden aziz şehitler ile ebediyete intikal eden tüm denizcileri şükran, minnet ve rahmetle andığını, hayatta olanları ve kahraman gazileri de saygıyla selamladığını dile getiren Orgeneral Güler, şöyle devam etti:

"Son yıllarda zatıalinizin liderliği ve destekleri doğrultusunda gelişen milli savunma sanayindeki millilik ve yerlilik oranının yüzde 70'lere yükseldiğini gururla müşahede etmekteyiz. Bu çerçevede İstanbul Fırkateyni'nin imkan ve kabiliyetleri ile ateş gücü, ilave silah ve sistemler eklenerek daha önce inşa ettiğimiz ada sınıfı gemilere oranla artırılmıştır. Geliştirilmekte olan birçok milli teknolojik yeniliklerin de önümüzdeki dönemde bu fırkateynimizde kullanılması hedeflenmektedir. Biraz sonra mavi vatanla buluşmasına tanıklık edeceğimiz İstanbul Fırkateyni Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılında hizmete girmiş olacaktır. İstif sınıfı fırkateyn projesi kapsamında İzmir, İzmit ve İçel isimleriyle diğer 3 gemimizin de 2027 yılına kadar tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca dost ve kardeş ülke Pakistan'ın deniz kuvvetlerini güçlendirmek üzere MİLGEM projesini tercih etmesi bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Harp gemisi inşası alanında sürdürmekte olduğumuz ortak gayret, Türk savunma sanayinde duyulan güvenin ve Pakistan ile Türkiye arasındaki iş birliğinin en anlamlı göstergesidir."

Bugün ilk kaynağı yapılacak MİLGEM Korveti'nin Pakistan'ın savunma ve güvenliğine önemli katkılar sağlayacağına yönelik inancını dile getiren Orgeneral Güler, şunları söyledi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın pek çok zaferi tarihe altın harflerle yazdıran kahraman komutan ve leventlerin taşıdığı inanç ve ruhla en modern deniz harp silah ve vasıtalarını öz kaynaklarımızla inşa etmek suretiyle denizcilikte en üstün eğitim seviyesine ulaşarak kendisine verilen görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getireceğine, denizlerdeki Türk hak alaka ve menfaatlerini koruyarak atalarımızdan aldığımız şerefli sancağı daha da yükseklere taşıyacağına olan inancımız tamdır."

Projelerde çalışan ve katkısı olanları tebrik eden Güler, şunları kaydetti:



"Bu vesileyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın başarı çıtasını daha yükseklere taşımak için büyük bir gayret ve özveriyle çalışan başta Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm seçkin personelini kutluyor, İstanbul Fırkateyni'nin ilerideki hizmetleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katmasını temenni ediyor, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın MİLGEM Projesi kapsamında ilk kaynağını atacağımız korvetinin en kıza zamanda suya indirilerek kendi donanmalarına katılmasını ve başarılı görevler icra etmesini diliyorum. TSK ve onun ayrılmaz bir parçası olan Deniz Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine gelmesinde desteğinizi hiçbir zaman esirgemeyerek bu anlamlı günde töreni teşriflerinizle bizleri onurlandırdığınız için zatıalinize bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onun kahraman silah arkadaşlarını ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle, kahraman gazilerimizi ve şehit ailelerimizi şükranla anıyorum."

