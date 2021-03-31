Genelkurmay Başkanı Raza: Ne zaman Kıbrıs meselesi gündeme gelse Türkiye'nin yanında olduk

AA 31 Mart 2021 Çarşamba 12:40 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 12:44

Pakistan Genelkurmay Başkanı General Nadeem Raza ve eşi Syeda Bushra Raza, Keçiören Belediyesi Peşaver Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Turgut Altınok, geçen günlerde açılışı gerçekleştirilen Pakistan Peşaver Şehitler Anıtı'nda, Pakistan Genelkurmay Başkanı General Nadeem Raza ve eşi Syeda Bushra Raza ile Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi ve eşini ağırladı. Ziyarete AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan da katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Keçiören Belediye Başkanı Altınok, ziyarette yaptığı konuşmada, "Rabbim, ayetinde 'Şehitler ölmez' buyuruyor. Onların ruhları şu anda bizimle birlikte. Onların her biri bir kahramandır. Pakistan devleti var olduğu sürece bu kahramanlar yıldızlar gibi yanmaya ve gökyüzünü aydınlatmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Altınok, Pakistan Genelkurmay Başkanı General Raza'yı Keçiören'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti aktararak, "Pakistan ve Türkiye kardeş iki ülkedir. Devlet politikamızda ve devlet kitapçığımızda böyle yazmaktadır. Pakistan'ın acısı acımız, sevinci sevincimizdir. Peşaver'deki 144 şehidimiz bizim de kardeşimiz, bizim de şehitlerimizdir. Pakistan'ın acısını paylaşarak bu anıtı dikmekten onur, şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz. Bizleri Pakistan'a davet eden Genelkurmay Başkanı Sayın Raza'ya ayrıca teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan-Türkiye dostluğunun kadim bir geçmişi olduğunu ve cumhurbaşkanları düzeyinde bu dostluğun bugün de devam ettiğini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Terörden Türkiye de çok şey çekti, hala da çekiyor. Dileğimiz ve duamız, Türkiye'nin ve tüm dünyanın terörden kurtulmasıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi Keşmir'deki çile ve eziyetin de bir an önce bitmesini istiyoruz. Gönlümüz, kalbimiz Pakistanlı ve Keşmirli kardeşlerimizledir. Muhammed İkbal, Pakistan için ne ise bizim için de aynısıdır. Ruhlarımız, nefesimiz, sesimiz, kalemimiz ve kelamımızdır. Şehitlerimiz yüreğimizde ve gönlümüzdedir. Pakistanlı kardeşlerimize baş sağlığı dileklerimizi ileterek şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Pakistan-Türkiye kardeşliği baki kalacaktır, bundan hiç şüphe yoktur."

- "Yaşasın Pakistan-Türkiye dostluğu"

Pakistan Genelkurmay Başkanı General Nadeem Raza, 2014 yılında Pakistan'da bir askeri okula düzenlenen saldırıda şehit olan 144 öğrenci ve öğretmen anısına yapılan anıt için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür etti.



Raza, "Bugün gururla söyleyebilirim ki Pakistan'da terörü yüzde 100 yenmiş durumdayız. Pakistan, şu anda güvenli bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.



Bu anıtın iki ülkenin kardeşliğinin ispatı olduğunu belirten Raza, "Pakistan ve Türkiye, iki farklı ülkedir ancak mesele ne olursa olsun birbirimize destek olmakta duraksamaz, tereddüt etmeyiz. Ne zaman Kıbrıs meselesi gündeme gelse Pakistan Türkiye'ye, ne zaman Keşmir meselesi gündeme gelse Türkiye Pakistan'a destek olmuştur. Yaşasın Pakistan-Türkiye dostluğu." ifadelerini kullandı.