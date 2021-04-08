General Zeyn: Türkiye'nin başarımızda çok çok büyük rolü bulunuyor

AA 08 Nisan 2021 Perşembe 17:16 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 17:30

Libya'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele eğitimi verdiği askeri öğrenciler için Hums kentinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşması amacıyla TSK'nin Libya Görev Grubu Komutanlığı personeli tarafından, Libya ordusuna bağlı Terörle Mücadele Gücü mensubu 90 öğrenciye, temel ve ileri seviyede 6 ve 12 hafta süren eğitimler verildi.

Hums'taki Terörle Mücadele karargahında düzenlenen mezuniyet törenine, Terörle Mücadele Gücü Komutanı General Muhammed Zeyn, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Rıza Abdullah İsa, Libyalı askeri yetkililer ve Türkiye'nin Libya Görev Grubu Komutanlığının komuta kademesi katıldı.

- Türkiye'nin eğitim programları devam edecek

Terörle Mücadele Gücü Komutanı General Muhammed Zeyn, törende AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Askeri öğrencilerin bu eğitimler sonucu ulaştıkları beceri seviyesinin son derece yüksek olduğunu" ifade etti.

"Bu çalışmaların kolaylıkla sağlanmadığına" işaret eden General Zeyn, Türkiye'nin katkılarına da işaret ederek şunları söyledi:

"Türk tarafının bu başarıda çok çok büyük rolü bulunuyor. Türk ve Libyalı uzman eğitimcilerin çabalarının sonucunda bu gerçekleşti. Verilen eğitimler neticesinde askeri neferlerin becerisi çok gelişecek ve daha iyi seviyeye gelecekler."

Libyalı General, ayrıca "Eğitimlerden sorumlu birimlerle yaptığımız görüşmeler neticesinde, ileri seviye başka eğitim programları da gerçekleştirmek için anlaştık." dedi.

- Mezun öğrenciler becerilerini sergiledi

Kuran-ı Kerim tilaveti ve Libya ulusal marşının okunmasıyla başlayan törende, konuşmaların ardından eğitim gösterileri sergilendi.

Libyalı askerler, iki ülke arasındaki mutabakat muhtırası çerçevesinde aldıkları, mekanik nişancılık ve atış eğitimi, tek er muharebe, komando muharebe, meskun mahallerde muharebe ve koruma eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını göstererek tören alanında becerilerini sergiledi.

Askerler, koruma eğitimi kapsamında, korunan şahsın araçlı ve yaya intikali esnasında meydana gelebilecek tehlikelere karşı uygulanacak hareket tarzlarını icra etti.

Yine bu gösterilerde, muharebe sahası olarak belirlenmiş ve tehdit olarak değerlendirilen bir odaya baskın düzenleyen askerler, sis atarak ve "baş sallama ve omuz sıkma" metodunu kullanarak odayı temizledi.

Askerler ayrıca eğitim merkezindeki kuleden örümcek, kaplan, kalça ve hücum metodu, helikopter ve fast drop tekniği ile inişler gerçekleştirdi.

Mezun öğrenciler arasında Libyalı kadın askeri öğrenciler de bulunurken, gösteride sergiledikleri performans alkış topladı.

Törenin sonunda mezun öğrencilere, Libyalı ve Türk askeri komuta kademesi tarafından diplomaları takdim edildi. Etkinlik, marş eşliğindeki geçit töreniyle sona erdi.

Türkiye ve Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 27 Kasım 2019'da mutabakat muhtırası imzalanmıştı.