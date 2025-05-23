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Politika

Geri dönüşümde yeni dönem: Bakan kurum: Bu sıfır atığın en önemli adımıdır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Depozito İade Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 'Bu sistem özelinde herkesin düşüncelerini aldık ve bu sistemin temellerini attık. Bu sıfır atığın en önemli adımıdır. Geri dönüşümle yüzde 30 hammadde sağlıyoruz. Depozito uygulaması sistemimizle birlikte, AB mutabakatı ile zorunlu hale gelmiş bir işi de başlatmış oluyoruz.' ifadelerini kullandı.

23 Mayıs 2025 Cuma 14:46 - Güncelleme:
Geri dönüşümde yeni dönem: Bakan kurum: Bu sıfır atığın en önemli adımıdır
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depozito İade Sistemi Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Ulusal depozito yönetim sistemini başlatıyoruz. Bu sistem ülkemizin ekonomisine katkı sunacak. Doğayı korumak için önlem alıyoruz. Adeta bir seferberlik şuuruyla hareket ediyoruz.

Çevreyi korumadan 7 kıtada iz bırakan bir ülkeyiz. Sıfır atık hareketimiz insanlığı bir armağandır. Ülkemizde her yıl yaklaşık 5 milyon katı atık çıkıyor. Bu atıkların yüzde 25'ini içecek ambalajları oluşturuyor.

'SIFIR ATIĞIN EN ÖNEMLİ ADIMIDIR'

Bu sistem özelinde herkesin düşüncelerini aldık ve bu sistemin temellerini attık. Bu sıfır atığın en önemli adımıdır. Geri dönüşümle yüzde 30 hammadde sağlıyoruz. Depozito uygulaması sistemimizle birlikte, AB mutabakatı ile zorunlu hale gelmiş bir işi de başlatmış oluyoruz.

Geri dönüşümle yüzde 30 hammadde sağlıyoruz. Depozito uygulaması sistemimizle birlikte, AB mutabakatı ile zorunlu hale gelmiş bir işi de başlatmış oluyoruz.

Bu sistemle yılda 200 binden fazla pet şişeyi toplamayı hedefliyoruz. Depozito yönetim sisteminin 81 ilde yüzde 100 uygulanması demek ülkemize her yıl 500 milyon eurodan fazla yatırım demek. Geleceğimize çok daha güzel bir ülke bırakmak demek.

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