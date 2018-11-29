Gezi'nin 'dış aklı' fotoğraflandı

istanbul Beyoğlu’ndaki Gezi Parkı’nda başlayan darbe kalkışmasının finansörü Osman Kavala’nın protesto adı altındaki vandalizm gösterileri öncesi sahibi olduğu lokantada toplantılar düzenlediği ortaya çıktı. Gezi kalkışması spekülatör George Soros tarafından 13.5 milyon dolarla desteklenirken bu paranın Osman Kavala’ya gönderildiği MASAK raporuyla belgelenmişti. Cezayir isimli lokantada yapıldığı tespit edilen toplantılar ve o toplantılara katılan ilginç isimler tek tek soruşturma dosyasına girdi. Toplantıya katılan birçok yabancı uyruklu kişi teknik takibe takıldı.

YABANCILAR BAŞROLDE

Şüphelilerden Ayşegül Güzel Berges Del Arco verdiği ifadede James Halliday isimli kişinin sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösterdiğini ancak onun kim tarafından toplantılara davet edildiğini bilmediğini söyledi. Şüpheli Berges Del Arco katıldıkları toplantılarda Gezi olaylarıyla ilgili herhangi bir karar alınmadığını iddia etti. Ancak savcılığın talimatıyla polisin elde ettiği teknik takip görüntülerinde ise Gezi olaylarının baş kışkırtıcıları ile karar alıcıları tek tek fotoğraflandı. İsimleri tespit edilemeyen bir çok yabancının katıldığı bu toplantılara M.K.A, H.H.G, A.K, James Halliday ve Ayşegül Güzel Berges Del Arco gibi onlarca kişinin katıldığına dair fotoğraflar soruşturma dosyasına girdi.

CHP’LİLER DE VAR

Gezi eylemlerinin planlandığı yerlerin arasında olduğu iddia edilen Cezayir isimli lokantada toplantılara yabancı uyruklu kişilerin yanı sıra, , Yiğit Aksakoğlu, Levent Üzümcü ile CHP’li Mehmet Bekaroğlu’nun da katıldığı öğrenildi. Polisin teknik takibine giren görüntülerine göre birçok kez toplantılara katılan CHP’li Mehmet Bekaroğlu’nun bir seferinde Levent Üzümcü ile gittiği başka bir seferinde ise Ferda Keskin, Yiğit Aksakoğlu ile yabancı olduğu belirtilen bir isimle peş peşe lokantada içeri girdiği görüntülendi.