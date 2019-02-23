Gıda üsleri geliyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’ın önce sorularını cevapladı ve daha sonra da projelerini anlattı. İşte Yıldırım’ın Genel Yayın Yönetmenimiz Albayrak’ın sorularına verdiği cevaplar.

“Tanzim satışlar seçim sürecine yöneliktir, seçimden sonra bitecek” gibi tartışmalar var. İstanbulluların sağlıklı ve uygun gıda ürünlerine erişim imkanı devam edecek mi nasıl olacak?

Çok büyük kapsamlı bir projemiz var. İstanbullular için sebze meyveden balığa, kuru gıdadan süt ve et ürünlerine kadar tüm gıda ürünlerini ucuzlatacak çok önemli bir projemiz var. Anadolu ve Avrupa yakasında iki Gıda Merkezi kurulacak. Bunlardan biri Tuzla’da diğeri ise Arnavutköy’de olacak.

Kamuoyunu meşgul eden pahalılığı nedeni nedir?

Beşiktaş’ta bulunan bir zincir marketin aracı sabah gıda ürünlerinin tedariki için yola çıkıyor. Rami’ye gidiyor, kuru gıda ve bakliyatları alıyor, oradan çıkıyor. Bayrampaşa halinden sebze meyve alıyor. Daha sonra İstoç’a uğruyor süt ürünleri alıyor. Et ve et ürünleri için başka bir semte gidiyor. Kamyon akşama kadar İstanbul trafiğinde tur atıyor. Gün içinde dolaştığı gibi sabah ve akşam trafiğine de ek yük bindiriyor.

Peki, gıda merkezleri kurulunca nasıl olacak?

Gıda merkezinin içinde sebze meyve hali, et ve et ürünleri hali, süt ve süt ürünleri hali, kuru gıda hali, su ürünleri hali ve kesme çiçek hali yer alacak. Beşiktaş’taki marketin kamyonu çevre yolundan trafiği sıkıştırmadan Arnavutköy tarafındaki gıda merkezine gidecek. Burada bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Balıksa balık, sebzeyse sebze… Ne ihtiyaç varsa tek merkezden bunu karşılayacak. Sonra doğruca trafiğin az olduğu saatte yola çıkacak ve markete ulaşacak. Marketin maliyeti böylece aşağı çekilmiş olacak ve bu ürünler daha ucuza mal edilecek. İstanbul trafiğinden binlerce araç aynı anda çekilmiş olacak. Gıda merkezlerinin bir başka özelliği ise, üreticilere yer açacak olması. Yasaya göre hallerde yüzde 20’lik bölüm üreticilere tahsis edilmek zorunda. Fakat İstanbul’daki hallerde üreticiye ayrılan yer yüzde 1 bile değil. Çünkü haller çok sıkışık. Üretici elindeki malı 10 liraya satarken diğer satıcılar da çok yüksek fiyatlar koyamayacak.

İlk basın açıklamanızda büyük şehir meclislerinde gündemimizin ilk sırasında imar ve plan tadilatı dosyaları olmayacak dediniz, bu çok dikkat çekti...

Her kes ne anlama geldiğini anlamayabilir. Onu en iyi anlayacak olanlar inşaat işi ile uğraşanlardır. Orada kast ettiğimiz çok basit. Bakın belediye meclislerinin birinci maddesi plan tadilatıdır, imar revizyonudur. İstanbul’un bu gün imar ile ilgili şikayet ettiğimizi konuların sebebi budur. Bütüncül bir imar yapılanması değil, sipariş üzerine yapılan imar ve plan tadilatlarıdır. Bunlar İstanbul’da hiçbirimizin arzu etmediği görsel kirliği de meydana getiriyoruz. Aynı zamanda büyük alt yapı, otopark ve ulaşım sorununun da arka planında bunlar var.

ŞEHRİN MENFAATİ

Bunu gerçekten yapabilecek misiniz bu mesele muhalefete mensup meclis üyeleri ile iktidar üyelerinin en çok mutabık kaldığı konulardandır. Direnişle karşılaşabilirsiniz. Bunu nasıl aşacaksınız?

Mutlaka olacak, kolay olmadığını biliyoruz. Baştan prensibimizi tavrımızı ortaya koyuyoruz. Tek tek kişisel menfaatler değil şehrin menfaati ve geleceği daha önemli diyoruz.

Üyelerin kişisel menfaatleri söz konusu olursa?

İstanbul’a katkısı olmayan İstanbul’un geleceğine hitap etmeyen ve kamu vicdanını rahatsız eden işlere benden geçit olmaz. Kararlıyım. Bunun istisnası nedir? Tüm herkesin yaralanacağı daha fazla yaşam alanı daha fazla yeşil alan okul sağlık tesisi kreş gibi daha çok insanın istifadesine alanlara olur. Değişim ve inşaat olmayacak mı olacak. Deprem dönüşümü olacak. İstanbul’un en önemli konusu deprem. Üzerinden 20 yıl geçti ama hala deprem ile ilgili hazırlıklarımızı tamamlamış değiliz. Bunlara yoğunlaşacağız. İki işi bir arada yapmış oluruz. Hem şehrin imarını düzeltmiş olacağız, hem de depreme dayanıklı konutları yenilemiş ocağız.