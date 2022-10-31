Gingeras: Güç dengesi artık defalarca galip gelen Türkiye'nin lehine

Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilime dikkat çeken tarihçi Gingeras, güç dengesinin artık eskisinden daha çok Türkiye'nin lehine olduğunu söyledi.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşması batı basının gündeminden düşmüyor.

Batı basını, ülkede dinleme skandalları yüzünden imajı zedelenen Atina hükümetinin Türkiye-Libya anlaşmasına hazırlıksız yakalandığını yazdı.

Haberde tarihçi Ryan Gingeras'ın görüşlerine yer verildi. Gingeras, iki ülke arasındaki anlaşmanın Türkiye-Yunanistan arasında bir savaşın olacağı anlamına gelmediğini ancak muhtemel çatışma riskini artırdığını dile getirdi.

Gingeras, "Güç dengesi artık eskisinden daha çok Türkiye'nin lehine. Türkiye 2016'dan beri defalarca savaşa girdi ve galip geldi. Birçok cephede askeri müdahalelerle siyasi koşulları değiştirebileceğini gösterdi" dedi.

Türk sondaj gemilerine işaret eden Gingeras, "Anlaşma uzun vadede Ankara için Ege ve Doğu Akdeniz'de daha iddialı bir varlığa sahip olma hedefine hizmet ediyor" dedi.



Gingeras, ayrıca Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 mile çıkarma düşüncesinin mantıksız bir hareket olacağının altını çizdi.

Star Gazetesi