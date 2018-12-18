Gitmezlerse biz göndeririz

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan 26 yatırımın da içinde bulunduğu toplamda 99 eserin toplu açılış töreninde halka hitap etti. Mevlana Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaşın coşkulu karşılamasıyla konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, yerel seçimler ve Fırat’ın doğusuna yapılacak terör operasyonu için önemli mesajlar verdi ve hedefinde yine CHP lideri Kılıçdaroğlu vardı. İşte Erdoğan’ın konuşmasının satır başları: “6 aylık bir aranın ardından bir kez daha beraberiz. Geçtiğimiz yıl 4 defa gelmiştim. Bu yıl ikinci defa bir aradayız. Bizim için kurucu irade olan Konya tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de direniş ve dirilişin sembolüdür. Medeniyet kokan, kültür kokan bu şehir daima bizim göz bebeğimiz olmuştur. Seçim öncesi bir kez daha sizleri ziyaret edeceğim. Ülkemizin 81 vilayeti bizleri çağırıyor. Yapılan işleri yerinde görüyoruz, eksikleri tespit ediyoruz. Hele hele Hz. Mevlana ‘Gel’ diyorsa gitmemek bize yakışmaz. Bugün bir kez daha Mevlana’nın 745’inci vuslat yıl dönümü vesilesiyle bir aradayız. Hz. Pir’in çağrısına kulak veriyor, sevgimizi güçlendirmek için onun huzuruna geliyoruz.”

1 MİLYAR LİRA YATIRIM

“Toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 99 kalem projenin toplu açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz hafta hükümetimizin ikinci 100 günlük hedeflerini açıkladık. Bunlardan biri Konya Yüksek Hızlı Tren Garı’nın hizmete sunulması. Geçtiğimiz Perşembe günü Ankara-Konya YHT’nin Ankara çıkışında ne yazık ki yaşanan kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Kazada sorumluluğu bulunanların tamamında yasalar içinde hesabının sorulacağından emin olunuz. Bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için gereken tedbirler alınacaktır. Diğeri de Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Meram Belediyesi tren ihalesinin yapılmasıydı. Selçuk Üniversitesi-Meram Belediyesi hattının projesinin de kısa sürede sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Şehrimiz için önemli olduğunu bildiğim çevreyolu inşaatı aşama aşama devam ediyor. Büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz, bakanlıklarımız Konya için çalışıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için şu anda görevi devam ettiren Uğur İbrahim Atalay kardeşimizi bu seçimin adayı gösterdik. Bu dönemde de Uğur İbrahim Bey’le sandıklardan tercihiyle yola devam edeceğiz.”

RESMİ AÇILIŞLAR

“Bugün resmi açılışını yaptığımız 99 projeyi teker teker saymaya kalsak akşamı ederiz. Onun için birkaç başlığı dile getirerek bu açılışları resmen gerçekleştirmiş olacağız. Eğitimde, 36 milyon liralık yatırımla 9 ayrı ilk orta ve lise binasını hizmete alıyoruz. Sağlıkta numune hastanesine 610 yatak ilave eden 148 milyon liralık yatırımı hizmete alıyoruz. TOKİ’nin tamamladığı konutları resmen hizmete açıyoruz. Yatırım bedeli 180 milyon lira olan Konya-Beyşehir yolu ve Karapınar şehir geçişi de resmi açılışını yapacağımız eserler arasında. Türkiye’nin nereden nereye geldiğini çok daha iyi anlıyoruz. AK Parti iktidarları döneminde demokraside ve ekonomide ülkemizi bu seviyeye taşımasaydı nasıl bir kaosa sürüklenebileceğimizi tahayyül bile edemiyoruz.”

HEDEF GÖSTERİYORLAR

Suriye’de pervasızca oynanan oyun 1 milyon masum insanın hayatına mal olmuştur. Bu Esed 1 milyon insanı katletmiştir. 4 milyonu ülkemizde yaşıyor. Bu süreci devam ettiriyoruz. Suriye’de sadece Türkiye’nin güvenlik altına aldığı bölgedeki insanlar huzur içinde hayatlarını sürdürüyor. DEAŞ bahanesiyle Suriye’ye gelen güçler, hala varlıklarını sürdürüyor. Türkiye’yi hedef göstermeye çalışıyorlar. Biz terör koridoruna izin vermeyeceğimizi bugün bir daha söylüyorum. Şimdi sıra Fırat’ın doğusuna geldi.”

TRUMP OLUMLU BAKTI

“Fırat’ın doğusuna operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik. Takip ediyoruz. Sayın Trump’la konuştuk Fırat’ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım. Gitmezse biz göndereceğiz. Terör koridoruyla bizi rahatsız ediyorlar. Madem ki ABD ile stratejik ortağız, gereğini yapmamız lazım. Kendisi de olumlu cevap verdi. Özgür seçimler yapılana kadar terörle mücadelemiz sürecektir. 500 kilometrelik sınır hattı boyunca ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye topraklarındaki operasyonlara her an başlayabiliriz. Bir gece ansızın gelebilir. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz. Terör örgütü mensupları güya tedbir alıyorlarmış, tüneller kazıyorlarmış. Kazsınlar. Korkunun ecele faydası yok.”

PORTAKAL MIDIR NEDİR

“Bu arada Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil, bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Sokağa mı çağırıyorsun işte buyur. Bu ülkede benim milletimle artık, onun onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur. Bay Kemal 15 Temmuz’da tankların arasından kaçtın. Bu defa kaçamazsın.”

Vatandaşların büyük sevgi gösterisi karşısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, onlarla sohbet etti.