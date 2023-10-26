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Politika

Gizli görüşme ifşa oldu! Babacan'dan Kılıçdaroğlu'na ''Siyasi nezaket'' çıkışı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da 13 ilçe başkanıyla görüştüğünden bilgisi olmadığını söyledi. Babacan, 'Siyasi nezaket gereği bu durumla alakalı kamuoyunda açık, net bir açıklama duymanın hakkımız olduğunu düşünüyorum' dedi.

26 Ekim 2023 Perşembe 13:46 - Güncelleme:
Gizli görüşme ifşa oldu! Babacan'dan Kılıçdaroğlu'na ''Siyasi nezaket'' çıkışı
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Seçim sürecinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli protokol yapıp bakanlıklar hediye ettiği ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez DEVA Partisi'nin ilçe başkanlarıyla gizli pazarlık masasına oturdu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da 13 ilçe başkanıyla görüştüğü ve bu başkanların CHP'ye katılacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Konunun üzücü olduğunu belirten Babacan, "Bu ilçe başkanlarımızın bir süredir ayrılma hazırlığı içinde olduğunu biliyorduk. Sadece ben değil, genel merkezimizde de bu bilinen bir bilgiydi ancak geçtiğimiz sanırım Cumartesi günü İstanbul'da Sayın Kılıçdaroğlu'yla ve başka CHP'li yetkililerle bizim ilçe başkanlarımızın bir araya geldiği, geleceğiyle alakalı bir bilgimiz de yoktu. Salı günü saat üç civarında bu konu benim önüme geldi." diye konuştu.

Konuyla ilgili CHP'den birisiyle iletişime geçip geçmediğine yönelik soru üzerine Babacan, dün akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun arayıp parti sözcüleriyle görüştüğünü ve izahta bulunduğunu, kendisine de selam iletip en kısa zamanda görüşme niyetini ifade ettiğini öğrendiğini anlattı.

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