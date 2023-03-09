Gizli ortak Akşener'e kazan kaldırdı

HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açık mektup gönderdi. Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi konusunda tebriklerini iletti. Demirtaş, HDP'nin oylarına talip olup kurumsal olarak muhatap alınmamasına tepki göstererek, "Siz Millet İttifakı'nın bir parçası olarak kendi ittifakınızdaki partilerle bile kıran kırana bir müzakere yürüttünüz. Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil" diye sordu.

Demirtaş, "HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız. Ayrıca partiniz birkaç bakanlık görevi üstlenecek" diyerek, şunları söyledi:

HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için 'istemem' demediğinizi de hatırlatırım.