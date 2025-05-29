Tatar, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Bakan Yerlikaya'yı Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti.

Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da hazır bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, GKRY'nin daha önce de ülkesindeki turizmi ve üniversite sektörünü hedef alan eylemlerde bulunduğunu hatırlatarak "Şimdi de mülk meselesini gündeme getiriyorlar. Rumlar uluslararası hukuka meydan okuyorlar." ifadelerini kullandı.

Tatar, GKRY'nin mülkiyet konusunda yaptığı tutuklamaların kanunsuz olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Huzurumuzu bozmak için bize büyük bir saldırı var. Bu saldırı karşısında bizlerin de burada bazı tedbirleri almamız gündemde. Bu konuda, sizlerle de işbirliği içerisinde bazı kararlar alacağız. Sizlerin desteğinin bizler için çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yer aldığı Cumhuriyet Yerleşkesi'nin, Kuzey Kıbrıs Tüm Cumhuriyeti'ne çok yakıştığını belirterek hayırlı olması dileğinde bulundu.

Konuşmasında düzensiz göç konusuna değinen Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin düzensiz göçle ilgili çekim gücü olmaktan çıktığının altını çizerek "Yani göçe hedef ülke olmaktan, transit rota olmaktan çıktık. Bütün göstergeler onu gösteriyor ama bütün dünya devletlerinin de arzu ettiği gibi düzenli göçte çekim gücü olmak istiyoruz. Yani daha fazla turist, daha fazla uluslararası öğrenci, daha fazla sağlık, yatırım veya gelen ziyaretçiyle ilgili çok iyi noktaya doğru gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yerlikaya, KKTC'de açılacak Göç Yönetim Merkezi'nin düzensiz göçle mücadelede hayırlı işler yapılacağına inandıklarını sözlerine ekledi.



KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL, YERLİKAYA'YI KABUL ETTİ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü.

Çeşitli temaslar ve resmi açılışlar için KKTC'ye gelen İçişleri Bakanı Yerlikaya, KKTC Başbakanı Üstel tarafından Başbakanlık Şeref Salonu'nda kabul edildi.

Kabulde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da hazır bulundu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC'nin ana vatanı ile bütünleşmiş bir ülke olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının, KKTC Göç Yönetim Merkezi'ne bağışlayacağı araçların, kendilerine hizmet anlamında önemli katkılarının olacağını söyledi.

Üstel, bağışlanacak 6 mobil araç ile yapılacak sıkı denetim ve kontroller sonucu ülkede kaçak insan kalmayacağını ifade ederek, ilk uygulamayı Ercan Havalimanı'nda başlattıklarını anlattı.

Türkiye'nin hemen her alanda yanlarında durduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, bundan sonraki süreçte de çağın en ileri teknolojisiyle ülkede iç huzurun ve güvenliğin çok daha iyi bir noktaya geleceğine inandığını dile getirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da KKTC'deki göç merkezi ile ilgili uzun süreden beri çalışmalarının bulunduğunu belirterek, düzensiz göçle mücadelede Türkiye'nin tecrübesini ve başarısını KKTC'ye de yansıtmak için kararlı olduklarının altını çizdi.

Yerlikaya, KKTC'ye parmak izi ile pasaport veya kimlik eşleştirmesi yapan sistemi kuracaklarını dile getirerek, "Sizin huzurunuz, bizim huzurumuzdur." dedi.