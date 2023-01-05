İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu A Haber'e konuk oldu. Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti dönemine ilişkin iftiralarına tek tek cevap verdi.

İBB'Yİ KARİYER PLANLAMA MERKEZİ OLARAK KULLANIYOR

Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun İBB'yi kariyer planlaması için kullandığını ifade ederek, "Biz İstanbul'un projelerini tartışacağımıza gerçekten acayip bir şey konuşuyoruz. 2019 yerel seçimleri birlikte İstanbul'da yeni bir süreç başladı. Bu başlayan süreç çok acı ve travmatiktir. İstanbul'u konuşmak yerine bir aktör kendisine başka polemik alanları oluşturarak kendisini konuşturmayı tercih etti. Bunun birkaç sebebi olabilir. Kendi kariyer planlaması çerçevesinde İBB'yi kendi kariyer planlama merkezi olarak görüp, ulaşmak istediği menzile gitmek için polemik konuları, doğru ya da yanlış olması önemli değil önemli olan tartışılması... Ekranları açtığında isminin görünmesi onun için her şeyin üstünde bir pozisyon. İstanbul'un geleceği maalesef karartılıyor." dedi.

Göksu, "İBB başkanı ile ilgili İçişleri Bakanımız açıklama yaptı, 'CHP'li bir takım belediyelerde terörle iltisaklı insanların çalıştığına dair bilgiler' var dedi. Türkiye 40 yıldan beri çok acı çekmiş, anneler evlatsız kalmış. Bu ülkenin ekonomisine o kadar büyük darbe vurulmuş ki... Bugün terör ve terörle mücadele olmasaydı biz dünyanın en büyük 17. değil belki de 7. ekonomisi olacaktık." ifadelerini kullandı.

Göksu şunları söyledi:

50 bin kişiyi işe aldı. Bunun bir maliyeti var. İstanbullular bugün onun maliyetlerini ödüyor. Bugün İstanbulluların otobüsleri yanıyorsa, yürüyen merdivenleri çalışmıyorsa İBB Başkanı'nın partizanlığı yüzünden. Çünkü bu partizanlığın bir bedeli var. Bu konuda cevap veremediği sorular var. Çıktı dedi ki AK Parti döneminde 2017-2018'de 30 bin 789 kişi işe alındı. Tabi biz çok çalışan bir ekibiz. 10 dakika içinde bütün verilere ulaştık. Biliyorsunuz taşeron yasası çıktı, İBB bünyesinde çalışan ne kadar eleman varsa hepsi kadroya geçirildi. Hepsi onlar. Biz bu açıklamayı yaptıktan sonra, İBB Başkanının söylediği bilgilerin de hiçbir kıymeti kalmadı. En büyük iddianı söylüyorsun. En büyük iddian yalan.