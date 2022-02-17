17 Şubat 2022 Perşembe 18:14 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 19:12

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında dün gerçekleştirildi.

Genel Kurul'da AK Parti ve MHP grubu tarafından sunulan "İBB personellerinin toplu iş sözleşmeleri yapılana kadar hak kaybı yaşamamaları için personellere en az yüzde 50 zam yapılması teklifi" görüşüldü.

Oylamaya sunulan teklif için CHP ve İP grupları "hayır" oyu kullanırken, AK Parti ve MHP "evet" oyu kullandı. Zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

"ZAM TEKLİFİMİZE SÖZDE İŞÇİ DOSTU İBB CHP VE İYİ PARTİ GRUPLARI 'HAYIR' OYU VERDİ"

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB'deki işçilerimize TİS imzalanana kadar en az %50 zam teklifimize sözde işçi dostu İBB CHP ve İYİ Parti grupları "hayır" oyu verdi. Teklifimiz grubumuzun oylarıyla meclisimizden geçti. İşçi kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL DEMOKRATLARIN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ HALİ GÖRÜYOR MUSUNUZ? "

İBB AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, CHP ve İP'li meclis üyelerini teklife red oyu vermelerini değerlendirdi.

Kaynar, red oyu verilmesine tepki göstererek şunları söyledi:

"Sosyal demokratların içine düştüğü hali görüyor musunuz? Ellerine yetki geçtiği zaman ne yaptıklarını. İşçiye yüzde 50 zammı nasıl teklif edersiniz diye feveran ediyorlar.

Hani siz işçinin, emeğin yanındaydınız. Bizim teklif ettiğimiz şey ileride yapılacak olan toplu sözleşmede elde edecekleri haklardan mahsup edilmek üzere bunları teklif ediyoruz. Yüzde 50 oranındaki artışın bugün asgari ücrete yüzde 50 artış yapıldığına göre gayet makul olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla işçi kardeşlerimizin mağdur olmaması için alınmış bir önlemdir. AK Parti ve MHP grubunun bu işçi kardeşlerimizin mağduriyetine meydan vermemek için gösterdiği bir hassasiyettir. Buna ancak teşekkür edilir."