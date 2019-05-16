Göksu’dan CHP’nin Trabzon iftirasına cevap

Belediyenin Saraçhane’deki binasında yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında “Trabzon” tartışması yaşandı. İP ve CHP’li üyeler Göksu’nun önceki gün yaptığı konuşmada Trabzonluları rencide ettiğini öne sürdü.

CHP 3 PERDE TİYATRO OYNUYOR

Göksu, CHP’nin tiyatroyu üç perde olarak oynadığını söyledi. Göksu, komedi, dram ve trajediyi oynayan CHP’lilerin suçlarını örtmek için Trabzon meselesini gündeme getirdiğini ifade ederek, “Suçunuzu örtmek için Trabzonluların arkasına sığınmayın. Bizim için Trabzon candır. Trabzonlular da baş tacımızdır. Ağzımdan, Trabzon ile ilgili ne bir kelime ne bir cümle ne bir ima çıkmıştır. Açın dinleyin. Trabzonlu kardeşlerimizi rencide edecek bir ifade olmadığı gibi hiçbir zaman aklımın ucundan geçirmedim” diye konuştu.