Göksu'dan İmamoğlu'nun algı operasyonuna raporlu cevap

24 Nisan 2021 Cumartesi 08:28 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 08:28

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Habertürk TV'de sorularını cevapladı.

İMAMOĞLU'NUN TEPKİ ÇEKEN ÜSLUBU

M. Tevfik Göksu'nun sorulara verdiği cevaplardan öne çıkan başlıklar şöyle:

Dün akşamdan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının gerçekten agrasif bir hali var. Nagehan hanıma gösterdiği tepki, Tevfik Göksu'dan mesaj mı alıyorsunuz gibi ki ben mesaj falan atmadım. Benimle ilgili söylediği ifadeler... Galiba İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının birikmiş bir öfke kontrol sorunu var. İstanbullular şöyle tarif edilirmiş; Aklı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi. Şehirleri de; Vahyin ruhunu Mekke ve Medine'de, tarihin ruhunu Kudüs'te estetiğin ruhunu da İstanbul'da görürsünüz derler. Dün İmamoğlu'nu seyrederken ne aklı selimi ne de sağlıklı duruşu göremedim.

23 NİSAN TÖRENİ POLEMİĞİ

23 Nisan'da sabah yaşananlara baktığımızda birkaç yönden değerlendirmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir hukuki, iki idari düzenlemeler vardır. Her bayramla ilgili düzenleme çerçevesinde hangi bayramda hangi idari kurumlar çelenk koyacak belirtilmiştir. Dün akşamdan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın agresif bir tavrı var. Mesela Nagehan Alçı hanımefendiye gösterdiği tepki. 'Mesaj mı alıyorsunuz Tevfik Göksu'dan' diye. Halbuki ben mesaj falan atmadım. Milli Eğitim Müdürüne bir şey söyleyecekseniz, 'Sayın müdürüm yaptığınız iş yanlış' dersiniz. Bunu piara dönüştürmek, agresif bir alana çekmenin bu şehre ne katkısı var? Dün akşamki programda bu şehirle ilgili konuşuldu mu? Deprem, ulaşım konuşuldu mu? Hayır. Bu şehirde depremi, ulaşımı konuşmayacaksınız. 23 Nisan'la ilgili kapanma kararı çıktı. 23 Nisan olduğu için değil, 23 Nisan'da tatil olduğu için. Burası bir hukuk devleti mi? Bir düzen var. 'Bu bayramda şunlar çelenk bırakır' deniyor. Kimlerin nereye bırakacağı belli.

KANAL İSTANBUL TARTIŞMALARI

Kanal İstanbul 45 kilometre uzunluğunda, tabanı 275 metrede başlayan, yaklaşık 22 metre derinliği olan bir kanal olacak. İstanbul içinde herhangi bir metro kanalı İstanbul için hangi riski taşıyorsa taşıdığı risk bu kadar. Şu anda dünyanın en önemli ticari geçişi olan boğazlardan bir tanesine sahibiz. Bizim Boğaz'ımızdan maksimum 1 yıl içinde geçmesi gereken gemi sayısı 25 bin. Bu yıl itibariyle bir ay içinde 40 biçiminde. İleri simülasyonda 2050'de 78-80 bini gösteriyor. Kanal İstanbul şu anda dünyada yapılan gemilerin yüzde 98'inin geçeceği şekilde tasarlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı istemedi diye vaz mı geçeceğiz? Temel soru ne: İçme suyu azalacak. Sazlıdere Barajı'nın toplam İstanbul suyuna etkisi yüzde 3. Barajdaki eksiklik ne ile telafi ediliyor? Üç tane baraj yapıyor. Sazlıdere Barajı'nda eksilen suyun tam 6 katı fazlası su. İBB Başkanı'nın Melen Projesi'ni başlatanlara teşekkür etmesi lazım. İstanbul'a suyun yüzde 50'si Melen ve Yeşilçay'dan geliyor. Melen olmasa idi biz bu kışın ortasında susuz kalacakık. Yıllık 1 milyar metreküp su kullanıyor İstanbul. Melen bittiğinde İstanbul'un 1 yıllık suyu zaten karşılanıyor. Efendim Terkos Gölü tuzlanacakmış! Siz aşağıdan yukarıya tuz çıkacağını gördünüz mü? Terkos Gölü, Kanal İstanbul'un üstünde kalıyor. Buradan çıkan hafriyatlar ne olacak? 1.150 milyar metreküp hafriyat çıkacak buradan. Hafriyet direk Karadeniz'e gidecek. Hafriyatın döküleceği yere 30 milyon metrekare rekreasyon alanı yapılıyor. Orada alan üretiliyor.

İMAMOĞLU'NUN İSTANBUL'DAN HABERİ YOK

Göksu, İmamoğlu'nun 'İstanbul'a faydası yok' dediği Melen projesi hakkında "Melen suyu Bugün İstanbul'un günlük suyunun yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyor" dedi.

Göksu "Dün burada Melen meselesi de konuşuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının Melen Projesini başlatanlara teşekkür etmesi lazım. İstanbul'a suyunun yüzde 50'si Melen ve Yeşil Çay'dan geliyor. Eğer Melen olmasaydı biz kışın ortasında susuz kalacaktık. Yıllık bir milyar metreküplük su kullanıyor İstanbul." dedi.

ÜRETİLECEK KONUTLAR REZERV KONUT

İstanbul'da yaklaşık 8 bin hektar donatı alanı var. Bu alanların üzerindeki 2965 hektarın üzerinde bina var. Şu anda İstanbul'un içinde toplam 31 706 hektar planlarda donatı alanı, park, okul, yeşil, kültürel, cami alanı var. Bu alanların yaklaşık 9781 hektarı kamu malı. 8 bin 38 hektarı özel mülkiyet. Yani kamulaştırmanız gereken mülkiyet. Bunu kamulaştırmak için size gerekecek kaynak Kanal İstanbul. Bunların üzerinde 2900 hektarı dolu. Üzerinde bina var. Yarın deprem söz konusu olduğunda depremde ilk yerle bir olacak konutlar bu 2965 hektardaki konutlar. Kanal İstanbul'da üretilecek konutlar rezerv konut. Daha önce Kanal İstanbul'un yeri Silivri'de konuşuluyordu. Adam önceden gidip almışsa riske girmiş durumda. Kanal İstanbul'la ilgili Türkiye'nin ulusal güvenliği, ekonomisi, gücü açısından anlamlı bir proje. Bu projeye karşı olabilirsiniz ama bunu kalkıp ihanetle özdeşleştirseniz...

"PARTİSİ 'HAYIR' DEDİ BİZİM OYLARIMIZLA GEÇTİ"

Siyasetçinin sözü kendisini bağlar. Seçimde 'İstanbul'da borçlanmak en büyük ihanettir, İstanbul'un gelirlerini yüzde 50 arttıracağım' diyeceksiniz sonra borçlanma töreni yapacaksınız. Borçlanma yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçerken sayın Başkanın partisi 'hayır' oyu vermiştir. Partisinin hayır dediği borçlanma oylamasıyla Ak Parti'nin evet oylarıyla geçti. Sonra o yetkiyi aldı ve ona da tören yaptı. Biz teslim ettiğimizde 23 milyar borcu vardı. 2021 yılı sonu itibariyle İBB'nin borcu 43 milyar 402 milyon TL. Şu anda İBB 1 kuruş dahi borçlanamaz. Sermaye gelirinin 1,5 katı olarak borçlanabilirsiniz. Şu anda İBB'nin talep ettiği 301 milyon Euro Bakanlık'ta, Meclis'ten geçmiş biz evet demişiz. 525 milyon Euro Meclis'te. 1 milyar da cari harcamalar için borçlanma bekliyor. Şimdi soruyorum, biz bir tane projenize hayır dedik mi? Her ay soruyorum, daha bir tanesine cevap alamıyorum. Bana en son dedi ki 'Yazılı Tevfik Bey'e cevap vereceğiz'. Sonra bir baktım ki yandaş bir kanalda cevap veriyor. Hakikat her zaman algıyı döver. İBB neyle engellenir? Bir Belediye Meclisi'yle iki merkezi yönetimle. 2019-2020 CHP dönemi. 2 bin 179 dosya gelmiş. Yüzde 29'a CHP hayır demiş, biz sadece 60'ına hayır demişiz. Yüzde 2'sine. Parkı imara açmak istemişler 'hayır' demişiz. Bu 60 dosyanın en az yüzde 50'si 'hayır' dediğimiz değil geri iade ettiğimiz dosyalardır.

"İBB 15.7 MİLYAR İSTEMİŞ 17.9 MİLYAR GELMİŞ"

2020 yılında İBB demiş ki, 'Benim merkezi idareden gelecek param 15.7 milyar' demiş. Engel olsa kaç para gelmesi lazım? 12-13 gelmesi lazım. Peki ne gelmiş? 17.9 milyar gelmiş, fazla para gelmiş. Hükümetin tasarrufunda değil mi bu? Büyükşehir İller Bankası ve Hazine'den gelir alır. Yüzde 91'i merkezi idareden gelmiş. Kendi ürettiği yüzde 9. Engellenen bir sistem olsa böyle bir tablo olur mu? Cumhurbaşkanlığı'nın onayı gerektiren hepsi onaylanmıştır. İBB Başkanı beni muhatap kabul etmiyor ya, beni muhatap kabul etmemesi İstanbulluları kabul etmemesi demektir. Ben yüzde 70'i temsil ediyorum.

'AK PARTİ HALK EKMEK'E İZİN VERMİYOR' YALANINA CEVAP

Halk ekmek meselesinde İBB her şeyde bir algı operasyonu yapmak istiyor. Bize bir dosya geldi. 117 tane halk ekmek büfesinin süresinin uzatılması isteniyor dendi. Hemen verdik. İBB Meclisi bütün yetkilerini Halk Ekmek A.Ş.'ye devretsin. Devredebilir mi? Niye böyle bir şey istiyorlar? 25 yıllık bir iktidar özlemi var. Bir koalisyon ortakları var. Herkes büfe istiyor. Biz dedik ki, 'Yeni büfe istiyorsanız kaç büfe istediğinizi söyleyin onu da verelim' Bize cevap vermediler. Bir gün baktık 'AK Parti Halk Ekmek'e izin vermiyor'. Derdiniz Halk Ekmek'in daha fazla halka ulaşmasını istiyorsanız. İstanbul'da her sokakta bakkal var. Bakkallara verin, biz de 'dağıtım izni' verelim. İBB Meclisi'nin gündemi iki şekilde oluşur. Bir Başkan gündemi belirler iki Belediye Meclis üyeleri belirler. Bir gün baktık, CHP'den 142 büfe teklifi geldi. Partizanlık yapsaydık reddederdik. 142 teklifini gündeme alıp Hukuk Komisyonu'na havale ettik. Ertesi ay 142 büfeyi geçirdik. Biz 'şehit, gazi, dul ve yetimlere vereceksin, ayrıca ilçe belediyesinden uygunluk alacaksınız' dedik.

"20 BİN KONUT YAPACAĞINI SÖYLEDİ 1 TANE YAPTI MI"

İBB'nin AK Parti döneminde aklınıza gelen deprem planında, şehrin her bir tarafında jeolojik bütün mikro bölgeler değerlendirilmek üzere bütün yer hareketlerine kadar her şey bilimsel olarak yapılmış ve dünyada örnek alınmış. Şu anda bilimsel olarak İBB'nin deprem adına yapmadığı hiçbir bilimsel çalışma yoktur. Geçen gün TBMM'ye gidip sunum yaptılar. Deprem faaliyeti olarak ne yaptınız diye sormuşlar. AK Parti döneminde yapılanların özetini çıkarmışlar. İstanbul'da 7.1 milyon yapı stoğu var. Yaklaşık 2,5 milyonu deprem sonrası yapıldı. 1,5 milyonu dönüşmesi gereken konut. 300 bini ise acil dönüşmesi gereken. Şu anda AK Parti'nin belediyeler ve CHP'li bir tane ilçe belediyesi var. 85 bin 298 konutu yapıyor. İstanbul'da 68 bölge var riskli yapı alanı bölgesi. Bu 68 bölgeden yaklaşık 46 bölge ilçe sorumluluklarında. İlçelerin hepsi AK Partili belediyeler. 13 bölgeyi Bakanlık bizzat yürütüyor. 20 bin konut yapacağını söyledi 1 tane yaptı mı peki? Kentsel dönüşüm yaptığımız yerleri yargıya taşıdılar. Şu anda İBB'de herşey siyasi. Her şeyi bir kenara bırakıp deprem konusuna el atmanız gerekiyor.

İMAMOĞLU'NUN SOSYAL YARDIM ALGISINI DENETİM RAPORUYLA ORTAYA ÇIKARDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı sosyal yardım bütçesi rakamlarının yanlış olduğunu denetim raporu ile ortaya koyan Göksu, 'Denetim Komisyonumuz ilgili birime yazıyı yazmış, 'Kaç para yardım ettin?' diye. Toplam ödediğimiz rakam 67 milyon denmiş. Aynı tarihlerde İBB Başkanı diyor ki, 'Ben 618 milyon yardım ettim' diyor. 'Başka bir kaynak mı var?' diye soruyoruz' dedi.