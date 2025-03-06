Bakanlar Göktaş ve Uraloğlu, çocukların dijital güvenliğine ilişkin toplantı gerçekleştirdi

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya düzenlemesi kapsamında zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmak, çocukların kişisel verilerini daha etkin korumak ve dijital platformların sorumluluğunu artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bu çerçevede bir toplantı gerçekleştirerek çocukların dijital güvenliğini sağlamak adına yürütülen çalışmaları ele aldıklarını belirten Göktaş, "Dijital çağın hızla değişen dinamikleri karşısında ailelerimizi ve çocuklarımızı korumak en büyük sorumluluğumuz." ifadesini kullandı.

