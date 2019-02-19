'Gölge CIA' Stratfor Türkiye’yi hedef aldı, CHP-HDP güzellemesi yaptı

Günbegün 31 Mart Yerel Seçimleri’ne yaklaşan Türkiye, içeride milletin menfaatleriyle savaş halinde olan CHP’nin, dışarıda ise Türkiye düşmanlarının hedefi olmaya devam ediyor. Terörle sindiremedikleri Türkiye’yi ekonomik olarak izole etmeye çalışan Türkiye düşmanları, küresel kalemşorlardan da destek görüyor.

CIA’e yakınlığından dolayı “Gölge CIA” olarak bilinen Stratfor, Türkiye’nin tanzim satış noktalarını hedef alan bir yazı yayımlayarak, kimi zaman örtülü, kimi zaman ise açıktan ittifak halinde olan CHP ile HDP güzellemesi yaptı.

Yaklaşan 31 Mart seçimlerinin, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) gücünü test edeceğini aktaran Stratfor, Türkiye’nin “baskı altındaki ekonomik endişelerinin” sürpriz sonuçlar doğurabileceğini yazdı.

Girdiği her seçimden güçlenerek çıkan AK Parti’nin “ülkenin neredeyse bütün demografik gruplarının temsil edildiği tek parti” olduğu gerçeğini görmezden gelemeyen Stratfor, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yüzde 25’lik psikolojik eşiğini kırmaktaki yetersizliğini kanıtlamış olmasına rağmen 31 Mart seçimlerinde Türkiye’nin “batı sahillerindeki kalelerini” koruyacağının beklendiğini kaleme aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hâl’in ve 2017 yılında yapılan referandum sonucunda geçiş yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti’ye “ülkenin tam kontrolünün verildiğini” söyleyen Stratfor, terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı olan Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) mensup belediye başkanlarının terör bağlantıları dolayısıyla görevden alınmalarını dramatik bir dille okuyucularına aktardı.

Sadece 2018 yılı içerisinde mevcut veya eski HDP’li 15 milletvekilinin tutuklandığını, HDP’li birçok belediyeye ise kayyum atandığını aktaran Stratfor, bu tutuklama ve atamaların gerekçelerini karartarak, “Bu politikalar, PKK karşıtı Türk seçmenlerin büyük bölümünün oylarının kazanılmasına yol açacaktır. HDP seçmenleri üzerindeki etkilerini 31 Mart’ta göreceğimiz söz konusu politikalar, tehditlerden korkmaları durumunda sandığa gitmemeleriyle de sonuçlanabilir.” satırlarına yer verdi.

Türkiye’nin doğusunu terör örgütü PKK zulmünden arındırarak birer yaşam merkezi yapmasını ve buralara devasa yatırımlar götürmesini “küçük ölçekli yatırımlar” olarak tanımlayan Stratfor, 2015 yılında terör örgütü PKK’nın hendek oyununa karşı başlatılan operasyonlardan dolayı ailelerin ülkenin batısına göç etmek zorunda kalmasından güvenlik güçlerimizi sorumlu göstermeye çalıştı.

Türkiye’nin ekonomisine yönelik saldırıların yaşandığı bir dönemde sebze meyve fiyatlarındaki fahiş artışların yüzde 300-400’lere kadar yükselmesini Sözcü gazetesinin paylaştığı “işsizlik” istatistikleriyle açıklamaya çalışan Stratfor, vatandaşı stokçu, vurguncu ve spekülatörlerin insafına bırakmamak ve kendilerine rahat bir nefes aldırmak için hayata geçirilen tanzim satış noktalarını, CHP’nin açıklamalarına yaptığı atıflarla eleştirdi.

CHP’nin eski milletvekili Barış Yarkadaş’ın “yaptığı hesaplar doğrultusunda” tanzim satışlarla ilgili hükûmetin günlük 200 bin lira zarar ettiğini paylaşan Stratfor, devletin bu girişimini “yaklaşan seçimlere yönelik bir hamle” olarak tanımladı.

CHP’nin tarihinin büyük bir bölümünde herhangi bir “yönetme başarısı” bulunmamasına rağmen, AK Parti’nin CHP’yi “yönetme kabiliyeti olmayan” bir parti olarak karalamaya çalıştığını okuyucularına aktaran Stratfor, Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından bu yana İstanbul’u yönetme şansı bulamayan CHP’nin 31 Mart’ta bu imkâna erişebileceğini yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkarmayarak CHP’ye oy verecek olan İyi Parti ve HDP tarafından da desteklenecek olan Ekrem İmamoğlu’nu “zinde ve genç görünen” bir aday olarak tanıtan Stratfor, İmamoğlu’nun, AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım karşısında zafer elde edebileceğini aktardı.