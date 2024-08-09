Göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı: İstikrar elçisisiniz

Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanlığı görevine başladığında ilk tebriğini Bakan Fidan'dan aldığını belirten İbrahimovic, kendisine gelen tebriklere ilişkin, "Bunlar bize çok güzel mesajlar olarak yansıdı. Doğru yolda olduğumuzu gösterdi ve bu bölgelerde istikrarın ve huzurun sağlanması için önemli mesajlar içermiş oldu." ifadelerini kullandı.

İbrahimovic, göreve geldikten sonra ilk resmi uluslararası ziyaretini Türkiye'ye yaptığını kaydederek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve Karadağ'ın iki NATO müttefiki ülke olduğuna işaret eden İbrahimovic, "Bu sene Karadağ'da Türkiye ile diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 145'inci yıl dönümünü kutladık. Bu ilişkiler sadece bu 145 yıl boyunca değil, ileride de devam edecektir. Biz bu güzel ilişkileri hep beraber tesis ettik. Bu nedenle sevgili kardeşim Hakan Fidan Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Biz ortak kültüre, ortak mirasa sahibiz. Bu da bizi çok daha yakın olmaya zorlamaktadır. Çok daha iyi ilişkiler geliştirmeye zorlamaktadır." diye konuştu.

İbrahimovic, Karadağ hükümetinin "dış etkilerden uzakta, çok kültürlü, çok etnikli ve kapsayıcı bir yapı"yla çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Karadağ'ın bu çok kültürlü forumlarda ve uluslararası platformda çok önemli rol oynadığını ifade etmek istiyorum. Karadağ'ın Avrupa Birliği yolunda çok önemli bir ülke olduğunu dostlarımız da teyit etmektedir. Karadağ bu sene, haziran ayında bu yolda çok önemli adımlar atmış bulundu ve Avrupa Birliği entegrasyonu yolunda önemli gelişmeler kaydettik. Bizi çok güçlü şekilde vatandaşlarımızın desteklediğini de söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "ÇOK DAHA VERİMLİ, ÇOK DAHA GÜZEL ÇALIŞACAĞIZ"



Türkiye ve Karadağ'ın işbirliğinin devam edeceğine değinen İbrahimovic, "Buradaki müzakerelerimiz, dostane ilişkilerimizin daha iyi olmasına, daha ileri bir seviyeye götürülmesine çok önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

İbrahimovic, iki ülkenin NATO çerçevesindeki ve genel işbirliğinin istikrarın ve huzurun sağlanması için çok önemli katkıları olacağına değinerek "Bu yolda çok daha verimli, çok daha güzel çalışacağız. Hem Avrupa Birliği hem de ülkelerimiz arasındaki işbirliklerinin topyekün olarak bu konuda katkıları çok önemli olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin Balkanlar'daki rolünün çok önemli olduğuna işaret eden İbrahimovic, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni istikrar ve huzur barışçısı, elçisi olarak görüyoruz." dedi.

İbrahimovic, ülkesinin çok kültürlü, çok etnikli ve çok dinli toplumlara ev sahipliği yapmasından gurur duyduğunu ifade ederek, "Biz bu politikamızı ve yapıcı yapımızı devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

İki ülkenin hem ekonomik hem ticari olarak büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan İbrahimovic, büyük Türk şirketlerinin Karadağ'da faaliyet gösterdiğini ve bu nedenle Bakan Fidan'a katkılarından dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

İbrahimovic, iki ülkenin ticari alanda birçok dalda işbirliğini geliştirebileceğine işaret ederek "Denizcilik, madencilik olsun, her alanda işbirliği kurmak için potansiyellerimiz var." dedi.

Bakan İbrahimovic, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ülkesinde 400 binden fazla proje gerçekleştirdiğini de vurguladı.

Türkiye'de Karadağ kökenli 100 binden fazla insanın yaşadığını belirten İbrahimovic, "Bütün bunların çok büyük bir şans olduğunu ve aramızda çok büyük bir köprü teşkil edeceğini vurgulamak istiyorum. Bu dostane ülkeler arasındaki köprüleri daima güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

İbrahimovic, "Bu denli üst düzeydeki ziyaretler iki ülke arasındaki barışa çok büyük katkılar sağlamaktadır. Karadağ halkı ve Türk halkı her zaman dost olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "HER DÜZEYDE VE HER ALANDA İŞBİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"



İki ülkenin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 145. yıl dönümü olması vesilesiyle işbirliği planlarına yönelik sorulan soruyu yanıtlayan İbrahimovic, şunları söyledi:



"Türkiye ile Karadağ arasında diplomatik ilişkilerin 145. yıl dönümünü kutlamak bizim için çok büyük onur verici. İlk resmi ziyaretimi de Türkiye'ye gerçekleştirmem Karadağ'ın bu iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletmek istediğine dair en güzel mesajlardan bir tanesidir. Biz sadece ekonomi ve ticari alanda değil her düzeyde ve her alanda işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz."

İbrahimovic, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin, her iki ülkenin menfaatine uyacak şekilde geliştirilmesini istediğini kaydederek, şöyle devam etti:



"Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'ne yapıcı rolü nedeniyle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bizim için istikrar ve barışın simgesidir ve bu rolü bizim için çok önemlidir. Eğer bir ülkede ve bir bölgede istikrar ve barıştan söz edilemiyorsa orada yatırımları çekmek de mümkün değil. O yüzden Karadağ'ın çekici bir ülke olması için, yatırımları çekmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi için aramızdaki ilişkileri daima geliştirmeye devam edeceğiz."

İki ülkenin ilişkilerinin çok kapsamlı olduğunu vurgulayan İbrahimovic, "İki ülke arasındaki ilişkiler tüm bölgedeki ülkelere ilişkiler konusunda bir rol model teşkil etmelidir. Özellikle ekonomi, ticaret, altyapı, sağlık alanında büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu burada ifade etmek istiyoruz. Her alanda güzel ikili ilişkiler geliştirebiliriz, çok daha fazla yapabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadağ'a sağladığı destekler ve verdiği önemin ne kadar önemli olduğunu burada bir daha vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İbrahimovic, özellikle turizm ve ekonomi alanında yatırımlar için çalışacaklarını belirterek, "Her sene Karadağ Cumhuriyeti'ne gelen turist sayısının neredeyse iki katına çıkması, aynı zamanda ilişkilerimizin verimli olduğunu, verimli meyveler verdiğini gösteriyor. Turizm alanında daha büyük potansiyele sahibiz. Her iki ülkenin lehine olacak başarıları elde edebiliriz." dedi.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılıklı diplomatik ziyaretlerine değinen İbrahimovic, "Ben de bugün ilk resmi ziyaretimi buraya gerçekleştirmekle bu ilişkilerin ne kadar önemli olduğuna dair mesaj vermiş bulunuyorum. Biz çok verimli çalışıyoruz ve buradan çok verimli ve önemli mesajlar gönderiyoruz. Biz hazırız, devam etmeye hazırız. 145 yıl doldu ama bundan sonra da bu iyi, dostane ilişkileri geliştirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.