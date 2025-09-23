İSTANBUL °C / °C
Politika

Görüşme sonrası paylaşımda bulundu! Costa: Türkiye barış için önemli bir ortak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından Türkiye'nin Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için önemli bir ortak olduğunu bildirdi.

23 Eylül 2025 Salı 10:35
Görüşme sonrası paylaşımda bulundu! Costa: Türkiye barış için önemli bir ortak
Costa, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesiyle ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

İyi bir görüşme yaptıklarını belirten Costa, "Türkiye, Gönüllüler Koalisyonu'nun çabalarına katılarak Ukrayna'yı desteklemede önemli bir ortaktır. Adil ve kalıcı bir barış için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Antonio Costa
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Türkiye

