Costa, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesiyle ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

İyi bir görüşme yaptıklarını belirten Costa, "Türkiye, Gönüllüler Koalisyonu'nun çabalarına katılarak Ukrayna'yı desteklemede önemli bir ortaktır. Adil ve kalıcı bir barış için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.