CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT'ten istihbarat desteği istediklerini açıkladı. Özgür Özel "CHP'ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye MİT'ten istihbarat desteği istedik" dedi.

MİT'in CHP'de yaptığı 'terör' sunumuna ilişkin Tv100'ün sorularını cevaplayan Özgür Özel "MİT toplantı salonunda dinleme cihazı taraması yaptı. 15 soru yönelttik. 9 sorumuza yanıt aldık, 6 soruyu ayrıntılı şekilde ben tekrar sordum. Sunuma katılan partideki isimleri gizli tutuyoruz. Sadece Selin Sayek Böke'nin adını verebilirim. Genel başkan yardımcıları bile kimin girdiğini bilmiyor" ifadelerini kullandı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde