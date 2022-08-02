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Politika

Gözler 15 Ağustos'a çevrildi... Ankara-Washington hattında F-16 müzakereleri

ABD'den F-16 alımı ve modernizasyonu ile ilgili süreç hızlandı. Türk ve Amerikalı heyetlerin 4'üncü görüşmesi için gözler 15 Ağustos'a çevrildi. Görüşmelerde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki stratejik ortaklığa da vurgu yapılacak. Türkiye'nin tezleri anlatılacak, şartlı satışın kabul edilmeyeceğinin altı çizilecek.

TRT Haber2 Ağustos 2022 Salı 10:09 - Güncelleme:
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Ankara-Washington hattında F-16 müzakereleri devam ediyor. Heyetler, 4'üncü toplantısını Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacak. Teknik konuların masada olacağı toplantıda, F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin detaylar ele alınacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Ağustos'ta, Amerika Birleşik Devletleri ile tekrar bir toplantı yapılacağını söyledi.

TRT Haber'in haberine göre, ABD ile F-16 müzakereleri çerçevesinde parlamenter diplomasi de devrede. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden heyetlerin, Yunan lobisinin provokatif faaliyet ve girişimlerine karşı Amerikan Kongresinde temaslarda bulunması bekleniyor.

Bakan Akar, Amerika'nın kurumsal bir tavır benimseyerek burada bu dedikodulara, dedikodu niteliğindeki girişimlere ve girdilere itibar etmeyip yıllardan beri müttefik olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TSK'ya karşı gerekli tavrı göstereceklerine inanmak istediklerini ifade etti.

ŞARTLI SATIŞIN KABUL EDİLEMEYECEĞİNİN ALTI ÇİZİLECEK

Görüşmelerde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki stratejik ortaklığa da vurgu yapılacak. Türkiye'nin tezleri anlatılacak, şartlı satışın kabul edilmeyeceğinin altı çizilecek.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • F-16

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