Gözler Beştepe'de: Son Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de Kabine'yi son kez toplayacak.

Kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak. Yeni Kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya iştirak edecek.

Erdoğan başkanlığındaki toplantının Kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği belirtiliyor.

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bugün gerçekleştirilen MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Çelik basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı.

Kabine'nin ne zaman açıklanacağı ve yemin törenine kimlerin katılacağına ilişkin soruya Çelik, şu cevabı verdi:

"Yüksek Seçim Kurulu (YSK) milletvekili seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı. Fakat Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK'nin açıklamasını beklememiz gerekiyor. YSK o açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve Kabine takvimi başlayacak. Bahsettiğiniz yemin töreninin yapıldığı akşam muhtemelen hem Kabine açıklanmış olacak hem de bu bahsettiğiniz tören yapılacak. Tabii pek çok devlet başkanı gelmek istiyor ama şimdi daha net bir liste de yok, süreç devam ediyor. Tebrikat ile ilgili süreç devam ettiği için biraz da o tebrikat sırasında iradelerini beyan ediyorlar. Ama geniş bir katılımla da o törenin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz."