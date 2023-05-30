İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2023 Çarşamba / 10 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,6086
  • EURO
    22,257
  • ALTIN
    1297.96
  • BIST100
    4951.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Gözler Beştepe'de: Son Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek
Politika

Gözler Beştepe'de: Son Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.30'da Kabine'yi toplayacak. Mevcut bakanlar son kez Kabine toplantısına iştirak edecek.

30 Mayıs 2023 Salı 21:21 - Güncelleme:
Gözler Beştepe'de: Son Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de Kabine'yi son kez toplayacak.

Kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak. Yeni Kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya iştirak edecek.

Erdoğan başkanlığındaki toplantının Kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği belirtiliyor.

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bugün gerçekleştirilen MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Çelik basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı.

Kabine'nin ne zaman açıklanacağı ve yemin törenine kimlerin katılacağına ilişkin soruya Çelik, şu cevabı verdi:

"Yüksek Seçim Kurulu (YSK) milletvekili seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı. Fakat Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK'nin açıklamasını beklememiz gerekiyor. YSK o açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve Kabine takvimi başlayacak. Bahsettiğiniz yemin töreninin yapıldığı akşam muhtemelen hem Kabine açıklanmış olacak hem de bu bahsettiğiniz tören yapılacak. Tabii pek çok devlet başkanı gelmek istiyor ama şimdi daha net bir liste de yok, süreç devam ediyor. Tebrikat ile ilgili süreç devam ettiği için biraz da o tebrikat sırasında iradelerini beyan ediyorlar. Ama geniş bir katılımla da o törenin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • kabine
  • toplantı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.