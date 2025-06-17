AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında dış politika ve güvenliğe dair açıklamalarına tepki gösterdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Burnumuzun dibinde sıcak çatışmalar yaşanıyor. Durumun bölgemiz ve dünya için tehlikeli bir hal aldığını görüyor, ihtiyatlı ve soğukkanlı değerlendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Fakat aynı saatlerde Özgür Özel'in dış politika ve güvenliğe dair son derece sakil, sığ ve sorumsuzca konuşmalarına maruz kalıyoruz. Aklı sıra iç politikaya yönelik demagoji yapıyor. Anlaşılan konuya dair hiçbir fikri yok. Daha da kötüsü etrafında kendisini uyaracak, bilgilendirecek, 'boş yapma' diyecek kimse de yok. Böylesi zamanlarda insan ana muhalefet partisinden hiç olmazsa sorumsuzca konuşmayı bırakmasını bekliyor. Ama nafile, CHP işte... Bu da bu ülkenin imtihanıdır."

"JEOPOLİTİK ÖNGÖRÜDEN YOKSUN"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP'nin bölgesel gelişmeleri okuyamadığını ve küresel dengeleri kavrayamadığını ileri sürerek, "Jeopolitik öngörüden ve ulusal çıkar perspektifinden yoksun bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP yönetiminin dış politikadaki eski ezberleri tekrar ettiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Ne bölgesel gelişmeleri okuyabiliyorlar ne de küresel dengeleri kavrayabiliyorlar. Jeopolitik öngörüden ve ulusal çıkar perspektifinden yoksun bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Dış politikamıza ilişkin kendilerinden bir perspektif göremediğimiz gibi tüm dünyanın takdirini kazanan diplomasimizi sözüm ona eleştiriyorlar. Orta Doğu yangın yerine dönerken Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü çok taraflı liderler diplomasi ile Türkiye olarak, bölgesel ve küresel etki alanını genişletiyor ve yeni bir stratejik paradigmanın inşası için çalışıyoruz. Türkiye'nin aktif dış politikasını kararlılıkla sürdürdüğü bu dönemde milletimiz, daha sorumlu bir muhalefet anlayışını hak etmektedir. "