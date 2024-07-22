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Politika

Gülbin Tosun'un skandal paylaşımına RTÜK Başkanı Şahin'den sert tepki: Haddi değil

Haber sunucusu Gülbin Tosun'un tepki çeken açıklamalarını değerlendiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir” ifadelerini kullandı.

DHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 19:38 - Güncelleme:
Gülbin Tosun'un skandal paylaşımına RTÜK Başkanı Şahin'den sert tepki: Haddi değil
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber sunucusu Gülbin Tosun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından yaptığı "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" açıklamasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"HADDİ DEĞİL"

Şahin yaptığı açıklamada, "Evrensel basın değerleri nazara alındığında halkın geneline yayın yapan medya mensupları, özel yaşamlarında da tavır ve davranışlarıyla örnek olmak durumundadır. Görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek, vatandaşlar arasında gerginlik oluşturabilecek yaklaşımlar kamuoyu adına görev yapan basın mensuplarına yakışmaz. Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir" ifadelerini kullandı.

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