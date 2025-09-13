Güler: Özgür Özel'in insan içine çıkamaması lazım

Amasya'da düzenlediği toplantıda Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturmasındaki yeni gelişmeleri değerlendiren Abdullah Güler, "Sayın Özgür Özel, Manavgat ile ilgili bir açıklama yapmıştı. '32 saat elimizde görüntü var. İktidar kanadı oranın belediye başkan yardımcısını, belediye meclis üyelerini ayarttılar. Belediye başkanımıza operasyon düzenlediler' demişti. Bu olayı anlatan bir belediye başkan yardımcısı 2 gün önce itirafta bulunuyor. Belediye başkanı adına rüşvet ve bağış altındaki paralar şu şahsa verilmiştir diyor. Bu şahıs gözaltına alınıyor. Yer tespitine gidiyorlar. Bir depoda 3 külçe altın, 500 bin euronun üzerinde para, 150 bin doların üzerinde paralar bulunuyor. Bunu duyan, gören bir CHP Genel Başkanı'nın insan içine çıkmaması lazım. 'Kumpas kurdular, 32 saat elimizde görüntü var' diyen CHP Genel Başkanının 2 gün önce yaşananlardan sonra insan içine çıkamaması lazım. Ben yalan söyledim. Toplumu kandırdım, uydurdum demesi lazım. Belediye başkanların neler yapıyor. Bir bak, savunma al. İnceleme yap. Toplumdan özür dile. 31 Mart seçimlerinde söz vermiştik. Ama bu belediye başkanları bizleri mahcup etti de" şeklinde seslendi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE ASLA BİR PAZARLIK YOK"

Türkiye'nin terörden arındırılması için uygulanan "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendiren Güler, "Terörsüz Türkiye sürecinde asla bir pazarlık yok. Bir pazarlık olmadı. Bundan sonrada olmayacak. Bir şart, öncelik asla olmadı. Barış ve güvenlik ortamı içerisinde gelecek yüzyıla bu ülkeyi, gençlerimize, evlatlarımıza, çocuklarımıza mutlaka emanet etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"ENFLASYONDAKİ BÜYÜK DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

2026-2028 dönemini kapsayan üç yıllık yeni Orta Vadeli Programı değerlendiren Güler, "Enflasyonla mücadelemiz kesintisiz devam ediyor. Geçen yıldan itibaren büyük düşüş devam ediyor. İnşallah 2025 sonu itibariyle enflasyonun yüzde 28, 29 aralığında, 2026'da bu hedefin yüzde 17,18 aralığında, 2027 ile beraber inşallah tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşacağımızı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Amasya İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Güler, partililerle toplantı yaparak ildeki projelere ilişkin Milletvekili Hasan Çilez ve AK Parti İl Başkanı Galip Uzun'dan bilgiler aldı.